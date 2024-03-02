Стало известно, стали ли в России меньше пить

Фото: istockphoto.com/LoraLiu
За последние 5-10 лет наблюдается снижение потребления алкоголя в России, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе Всемирного фестиваля молодежи.
При это он добавил, что в настоящее время темпы этого снижения замедлились, особенно в некоторых регионах, где отмечаются высокие цифры потребления спиртных напитков.
Он также подчеркнул, что президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию призвал население следить за собственным здоровьем и избегать вредных привычек.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на территории Сириуса по указу президента России. Организатором мероприятия выступает Росмолодежь.
Читайте также:
Врач Тяжельников рассказал, почему нельзя пить алкоголь на улице
В Екатеринбурге школьник избил продавца, не продавшую алкоголь
Аналитик Дробиз спрогнозировал сохранение цен на алкоголь до конца года
«Мы видим довольно высокие показатели потребления алкоголя в нескольких регионах. При анализе тенденций за последние 5-10 лет можно отметить снижение потребления алкоголя, однако на данный момент этот процесс замедлился», — цитирует Мурашко РИА Новости.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на территории Сириуса по указу президента России. Организатором мероприятия выступает Росмолодежь.
Читайте также:
Врач Тяжельников рассказал, почему нельзя пить алкоголь на улице
В Екатеринбурге школьник избил продавца, не продавшую алкоголь
Аналитик Дробиз спрогнозировал сохранение цен на алкоголь до конца года
Артем Кузьмин