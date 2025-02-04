Стало известно, станет ли 2025 год самым жарким в истории

Фото: iStock/Arseniy Rogov
Температура воздуха в 2025 году будет значительно выше, чем за все предыдущие десятилетия. Об этом заявил климатолог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, подчеркнув, что пока рано говорить, сможет ли этот год побить все рекорды 2023 и 2024 годов.
«В этом свою [году] роль может сыграть холодное экваториальное течение Ла-Нинья, которое сменило более теплую фазу. Оно может несколько притормозить процесс повышения глобальной температуры. Но, несомненно, температура воздуха в 2025 году будет значительно выше, чем в предыдущие десятилетия», — поделился метеоролог в беседе с «Вечерней Москвой».О заметном потеплении говорят и в традиционно более холодных регионах России, хотя разница температур все еще остается существенной. К примеру, в Кемеровской области в ночь на 4 февраля ожидается от -14 до -19 градусов, а местами вплоть до -24, сообщает «Сiбдепо». Днем температура поднимется от -8 до -13 градусов.
«Будет облачно с прояснениями, небольшой снег, местами дымка. На дорогах местами гололедица», — отмечает издание.Читайте также:
Агафий-полухлебник 4 февраля: что делать, чтобы не навлечь на себя беды и безденежье, народные приметы
В Жуковском заметили одну из редчайших птиц Московской области
Нашествие саранчи ожидается в регионах РФ из-за аномально теплой зимы
Данил Пономарев