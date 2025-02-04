Стало известно, станет ли 2025 год самым жарким в истории

Температура воздуха в 2025 году будет значительно выше, чем за все предыдущие десятилетия. Об этом заявил климатолог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, подчеркнув, что пока рано говорить, сможет ли этот год побить все рекорды 2023 и 2024 годов.