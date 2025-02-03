В Жуковском заметили одну из редчайших птиц Московской области

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Бёрдвотчеры, отслеживающие подмосковных птиц, зафиксировали одну из самых редких из них. Как сообщили в Союзе охраны птиц России, в городском округе Жуковский они сфотографировали обыкновенную майну или саранчового скворца.
Эта птица семейства скворцовых в обычных условиях в Московской области не обитает. Встречи с ней регионе единичны, так как в область она может залететь лишь случайно.
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«Любимый корм майны – саранча, которую она поедает в огромных количествах. Ареал вида постоянно растёт. За XX век он распространился на регионы Средней Азии, где в течение всего одного поколения из экзотической майна стала одной из самых распространённых птиц», – рассказали в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.Как отметили в ведомстве, майн содержат некоторые любители птиц из-за красивой расцветки и умения копировать звуки, в том числе человеческую речь. Её они воспроизводят не хуже попугаев.
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Лора Луганская