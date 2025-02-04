Агафий-полухлебник 4 февраля: что делать, чтобы не навлечь на себя беды и безденежье, народные приметы

Фото: iStock/Zeffss1
В 2025 году 5 февраля отмечается народный праздник — Агафий-полухлебник. В церковном календаре это день памяти мученика Агафангела Римлянина и его учителя епископа Климента.
В материале «Радио 1» вы узнаете о том, как возник этот праздник, а также о традициях и поверьях, связанных с ним.
Фото: iStock/only_fabrizio
Священномученик Климент, родившийся в 258 году в Галатии, был сыном отца-язычника и матери-христианки. В 12 лет Климент потерял отца, а затем и мать, которая предвидела его мученическую кончину. София, благочестивая женщина, усыновила его и воспитала в духе христианской веры. Она заботилась о нуждающихся, помогала голодающим и готовила их к крещению. Многие из тех, кого она наставляла, впоследствии приняли мученическую смерть за Христа.
Сам же Климент за добродетельную жизнь был рукоположен в сан диакона, пресвитера, а затем епископа Анкирского. Правитель Галатии, Дометиан, пытался склонить его к отречению от веры, но святой был непреклонен. В конце концов, Дометиан отправил Климента в Рим к Диоклетиану. Правитель Рима, пораженный мужеством святого, подверг его жестоким пыткам, а затем заключил в темницу. Многие язычники, видя чудеса, совершаемые святым, уверовали во Христа. В темнице святой Климент крестил многих из них, но некоторые из новообращенных были преданы мученической смерти по доносам.
Диоклетиан, не сумевший сломать веру святого, отправил его в Никомидию к соправителю Максимиану. По дороге к святому присоединился ученик Агафангел, который хотел разделить с учителем его страдания. В Никомидии Агриппин, начальник темницы, подверг их жестоким пыткам. Но народ, видя их терпение и чудеса, восстал против мучителей. Агриппина побили камнями, а святые продолжили проповедовать и исцелять людей.
Максимиан, устрашенный народными волнениями, отправил святого и его ученика обратно в Галатию, к самому жестокому наместнику Дометию. Там святые мученики были погружены в кипящую известь и провели в ней сутки, но не пострадали. С них сдирали кожу, наносили удары железными прутьями, укладывали на раскалённые металлические кровати и обливали серой. Эти испытания не нанесли святым никакого ущерба, и их отправили в Тарс, где их ожидали новые муки. По пути в пустыне святому Клименту было явлено откровение, что его ожидают ещё 28 лет страданий во имя Христа. После многочисленных испытаний и страданий святые оказались в заточении. Когда Максимиан умер, святого Агафангела обезглавили. Агафангел Римлянин вошел в историю христианства как один из самых терпеливых и смиренных сынов Божиих.
В день Агафия-хлебника женщины в доме наводят чистоту: моют полы, стены и потолок, а также оконные рамы. Мужчины же занимаются ремонтом погребов, сараев, амбаров и других хозяйственных построек. 5 февраля принято было проверять запасы зерна и удалять некачественные, повреждённые зёрна. Также в этот день читали заговоры на привлечение любви. В соответствии с давней традицией, в этот день принято оказывать помощь тем, кто нуждается в ней: нищим, сиротам и людям, которые оказались в тяжёлой жизненной ситуации.
Фото: iStock/rai
В этот день нужно проявлять заботу и внимание к тем, кто нуждается в поддержке, и к окружающим людям в целом. Тот, кто будет следовать этому принципу, получит от ангелов благословение в виде радости, успеха и крепкого здоровья.
Хозяйки в доме могут начать уборку, обращая внимание на мытье полов и подметание в жилище углов. При уборке молятся священномученику Клименту и мученику Агафангелу.
Если на Агафия-хлебника работать весь день напролет можно получить удачу в собственных делах на год.
Фото: iStock/Elena Perova
Если к вам обратились с просьбой — отказывать нельзя. Тот, кто не подчинится запрету и не окажет помощь человеку, навлечёт на себя беду.
В этот день нельзя предаваться лени. Иначе можно оказаться на грани разорения и нищеты.
Найденные деньги нельзя присваивать. Они предназначены для тех, кто остро в них нуждается. Можно передать их нуждающимся или оставить там, где они были найдены. Если вы нарушите это правило, то в течение года вас ждут неприятности и большие финансовые обязательства.
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История праздника
Фото: iStock/only_fabrizio
Священномученик Климент, родившийся в 258 году в Галатии, был сыном отца-язычника и матери-христианки. В 12 лет Климент потерял отца, а затем и мать, которая предвидела его мученическую кончину. София, благочестивая женщина, усыновила его и воспитала в духе христианской веры. Она заботилась о нуждающихся, помогала голодающим и готовила их к крещению. Многие из тех, кого она наставляла, впоследствии приняли мученическую смерть за Христа.
Сам же Климент за добродетельную жизнь был рукоположен в сан диакона, пресвитера, а затем епископа Анкирского. Правитель Галатии, Дометиан, пытался склонить его к отречению от веры, но святой был непреклонен. В конце концов, Дометиан отправил Климента в Рим к Диоклетиану. Правитель Рима, пораженный мужеством святого, подверг его жестоким пыткам, а затем заключил в темницу. Многие язычники, видя чудеса, совершаемые святым, уверовали во Христа. В темнице святой Климент крестил многих из них, но некоторые из новообращенных были преданы мученической смерти по доносам.
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Диоклетиан, не сумевший сломать веру святого, отправил его в Никомидию к соправителю Максимиану. По дороге к святому присоединился ученик Агафангел, который хотел разделить с учителем его страдания. В Никомидии Агриппин, начальник темницы, подверг их жестоким пыткам. Но народ, видя их терпение и чудеса, восстал против мучителей. Агриппина побили камнями, а святые продолжили проповедовать и исцелять людей.
Максимиан, устрашенный народными волнениями, отправил святого и его ученика обратно в Галатию, к самому жестокому наместнику Дометию. Там святые мученики были погружены в кипящую известь и провели в ней сутки, но не пострадали. С них сдирали кожу, наносили удары железными прутьями, укладывали на раскалённые металлические кровати и обливали серой. Эти испытания не нанесли святым никакого ущерба, и их отправили в Тарс, где их ожидали новые муки. По пути в пустыне святому Клименту было явлено откровение, что его ожидают ещё 28 лет страданий во имя Христа. После многочисленных испытаний и страданий святые оказались в заточении. Когда Максимиан умер, святого Агафангела обезглавили. Агафангел Римлянин вошел в историю христианства как один из самых терпеливых и смиренных сынов Божиих.
Традиции дня
В день Агафия-хлебника женщины в доме наводят чистоту: моют полы, стены и потолок, а также оконные рамы. Мужчины же занимаются ремонтом погребов, сараев, амбаров и других хозяйственных построек. 5 февраля принято было проверять запасы зерна и удалять некачественные, повреждённые зёрна. Также в этот день читали заговоры на привлечение любви. В соответствии с давней традицией, в этот день принято оказывать помощь тем, кто нуждается в ней: нищим, сиротам и людям, которые оказались в тяжёлой жизненной ситуации.
Приметы
Фото: iStock/rai
- Ярко светит солнце, весна наступит раньше положенного срока.
- Мороз и яркое солнце в этот день — предвестники жаркого августа.
- Сильная метель в этот день, вьюги закончатся ещё не скоро.
- Если с самого утра синица закричала, значит, скоро ударит сильный мороз.
- В случае, когда на полях лежит толстый слой снега, можно ожидать богатого урожая зерновых культур.
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Что можно делать в день Агафия-хлебника
В этот день нужно проявлять заботу и внимание к тем, кто нуждается в поддержке, и к окружающим людям в целом. Тот, кто будет следовать этому принципу, получит от ангелов благословение в виде радости, успеха и крепкого здоровья.
Хозяйки в доме могут начать уборку, обращая внимание на мытье полов и подметание в жилище углов. При уборке молятся священномученику Клименту и мученику Агафангелу.
Если на Агафия-хлебника работать весь день напролет можно получить удачу в собственных делах на год.
Что нельзя делать в этот день
Фото: iStock/Elena Perova
Если к вам обратились с просьбой — отказывать нельзя. Тот, кто не подчинится запрету и не окажет помощь человеку, навлечёт на себя беду.
В этот день нельзя предаваться лени. Иначе можно оказаться на грани разорения и нищеты.
Найденные деньги нельзя присваивать. Они предназначены для тех, кто остро в них нуждается. Можно передать их нуждающимся или оставить там, где они были найдены. Если вы нарушите это правило, то в течение года вас ждут неприятности и большие финансовые обязательства.
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Елена Генералова