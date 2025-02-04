Агафий-полухлебник 4 февраля: что делать, чтобы не навлечь на себя беды и безденежье, народные приметы

7 февраля православные верующие отмечают память святителя Григория Богослова, а в народном календаре этот день называют Григорий-весноуказатель. В этот день существует множество примет и запретов, связанных с тем, что можно и нельзя делать. Подробнее об этом расскажет «Радио 1».