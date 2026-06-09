Стало известно, стоит ли ждать повторения аномального лета 2010 года

09 июня 2026, 19:00

Синоптик Ильин: аномальная жара 2010 года в ближайшее время не повторится

Фото: Istock/Detry26

Синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин заявил, что аномально жаркой погоды, похожей на лето 2010 года, в ближайшее время не предвидится. Отмечается, что 29 июля 2010 года температура в Москве достигла +38,2 градуса.





В беседе с NEWS.ru эксперт сообщил, что в июне возможно небольшое похолодание: днём температура установится на отметке +20 градусов.

«Пока нет предпосылок, что это повторится. Напротив, период жары закончится в начале следующей недели. Есть предпосылки, что дневные температуры вернутся к двадцати градусам выше нуля», — заявил Ильин.