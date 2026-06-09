Стало известно, стоит ли ждать повторения аномального лета 2010 года
Синоптик Ильин: аномальная жара 2010 года в ближайшее время не повторится
Синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин заявил, что аномально жаркой погоды, похожей на лето 2010 года, в ближайшее время не предвидится. Отмечается, что 29 июля 2010 года температура в Москве достигла +38,2 градуса.
В беседе с NEWS.ru эксперт сообщил, что в июне возможно небольшое похолодание: днём температура установится на отметке +20 градусов.
«Пока нет предпосылок, что это повторится. Напротив, период жары закончится в начале следующей недели. Есть предпосылки, что дневные температуры вернутся к двадцати градусам выше нуля», — заявил Ильин.При этом синоптик подчеркнул, что долгосрочные прогнозы погоды часто оказываются недостоверными. В настоящее время положительное отклонение температуры фиксируют почти на всей европейской части России. По словам специалиста, на севере превышение климатической нормы достигает 6–8 градусов, в Поволжье — 2–4 градусов, на юге — всего одного градуса.