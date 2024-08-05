Стало известно, учителя из каких регионов переходят в школы Подмосковья

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Главным регионом-«донором» для кадровой обеспеченности подмосковных школ стала Москва. Об этом рассказал в ходе еженедельного совещания губернатора региона Андрея Воробьёва с членами областного правительства и главами округов первый зампред правительства региона Илья Бронштейн.
«Основным кадровым донором для нас является Москва. 362 оффера у нас подписано с московскими учителями», — сказал Бронштейн.В топ-5 регионов по притоку учителей в Московскую область вошли также Краснодарский край (93 подписанных предложения о работе), Волгоградская область и Башкортостан (по 52 оффера), а также Ростовская область (48 офферов).
Илья Бронштейн добавил, что основной мерой поддержки, которая обеспечивает приток учителей в Московскую область из других регионов, является выплата компенсаций за аренду жилья. По состоянию на конец учебного года этой мерой пользовались 3497 учителей, с нового учебного года число педагогов, которые воспользуются этой мерой поддержки, возрастёт.
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Лев Каштанов