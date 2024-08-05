Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Стало известно, учителя из каких регионов переходят в школы Подмосковья

Стало известно, учителя из каких регионов переходят в школы Подмосковья

05 августа 2024, 11:15
Фото: iStock/Drazen Zigic

Фото: iStock/Drazen Zigic

Оригинал
Главным регионом-«донором» для кадровой обеспеченности подмосковных школ стала Москва. Об этом рассказал в ходе еженедельного совещания губернатора региона Андрея Воробьёва с членами областного правительства и главами округов первый зампред правительства региона Илья Бронштейн.
«Основным кадровым донором для нас является Москва. 362 оффера у нас подписано с московскими учителями», — сказал Бронштейн.
В топ-5 регионов по притоку учителей в Московскую область вошли также Краснодарский край (93 подписанных предложения о работе), Волгоградская область и Башкортостан (по 52 оффера), а также Ростовская область (48 офферов).



Илья Бронштейн добавил, что основной мерой поддержки, которая обеспечивает приток учителей в Московскую область из других регионов, является выплата компенсаций за аренду жилья. По состоянию на конец учебного года этой мерой пользовались 3497 учителей, с нового учебного года число педагогов, которые воспользуются этой мерой поддержки, возрастёт.

Читайте также:

В Подмосковье к началу учебного года откроют 65 новых школ и детсадов

В люберецком ЖК «Томилино Парк» построили школу на 900 мест

В Щёлкове завершается капитальный ремонт школы №13
#школы
#школа
#учителя
#илья бронштейн
#московская область
#подмосковье
В Подмосковье к началу учебного года откроют 65 новых школ и детсадов
05 августа 2024, 10:59

Фото: iStock/dolgachov

39 школ-новостроек и 26 новых детских садов откроют к началу учебного года в Московской области, такие цифры назвал в ходе еженедельного совещания губернатора региона Андрея Воробьёва с членами областного правительства и главами округов первый зампред правительства региона Илья Бронштейн.
«В настоящее время идёт подготовка к вводу новостроек. У нас вводится 39 школ. Это 38 тысяч мест. И школ 15 из них были построены за счёт внебюджетного финансирования. И вводится 26 детских садов на 6 тысяч мест. По детским садам баланс в пользу внебюджетного финансирования — из 26 таких 16», — сказал Илья Бронштейн.
Он также отметил, что крайний срок подачи документов на лицензирование новых учебных и дошкольных заведений — 25 августа. Это позволит выдать новостройкам все необходимые разрешительные документы до начала учебного года.

Ввод новых учебных заведений число в Подмосковье позволит отказаться от второй смены в 42 школах региона.

Читайте также:

В люберецком ЖК «Томилино Парк» построили школу на 900 мест

Студентка из Подольска расписала стены в местной школе

В Щёлкове завершается капитальный ремонт школы №13
#илья бронштейн
#школа
#школы
#детские сады
#детсад
#московская область
#подмосковье
#вкс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пушкино примет Второй фестиваль равных возможностей «Подмосковье БЕЗ границ»
05 августа 2024, 10:58

Фото: пресс-служба организации «Колесница»

В Центральном парке культуры и отдыха города Пушкино 8 августа состоится Второй фестиваль равных возможностей «Подмосковье БЕЗ границ». Об этом сообщили в пресс-службе Московской областной общественной организации инвалидов «Колесница», которая проводит мероприятие при поддержке правительства Подмосковья и администрации городского округа Пушкинский.
На фестиваль приглашаются люди с инвалидностью, передвигающиеся на колясках и проживающие в Московской области. Для тестирования современных средств передвижения приглашены также участники подмосковной программы «Активное долголетие». На фестиваль приедут гости из регионов России и из Белорусии.
«Запланированы концертная программа, спортивные состязания и мастер-классы, выставка средств реабилитации, различные активности. Состоится также товарищеский показательный матч по футболу на электроколясках. В нём примут участие спортсмены из Москвы и Подмосковья. Кроме того, пройдут показательные бои в шуточном шоу-формате между «рыцарями в доспехах» на колясках. Демонстрацию проведёт «Инклюзивный клуб исторической реконструкции Verus Hospitalariis», – говорится в сообщении.
Почётными гостями и участниками мероприятия станут люди с инвалидностью, получившие ранения в зоне проведения СВО. На стендах будет развёрнута выставка технических средств реабилитации инвалидов, производимых и поставляемых российскими компаниями. Новинки реабилитационной индустрии можно будет попробовать.

В рамках мероприятия планируются встречи с ведущими блогерами инвалидного сообщества и работа «Общественной приёмной».

Второй фестиваль равных возможностей «Подмосковье БЕЗ границ» начнётся в полдень и продлится до 17.00.

Фестиваль проводится на средства субсидии из бюджета Московской области на развитие гражданского общества с привлечением средств Фонда-оператора президентских грантов.

Читайте также:

Определены самые востребованные санатории у подмосковных льготников

Проект долговременного ухода расширяют ещё на две территории Подмосковья

Единое пособие в Московской области получают около 240 тысяч жителей
#фестиваль
#инвалиды
#пушкино
#подмосковье
#московская область
#социальная поддержка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В парке Электрогорска проведут бесплатные тренировки и мастер-классы
05 августа 2024, 09:56

Фото: iStock/AnnaStills

Тренировки по различным видам спорта, мастер-классы и прочие активности будут проводить в городском парке Электрогорска на текущей неделе, сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
«5 и 7 августа в парке состоится тренировка по футболу, начало в 10 утра. 6 августа в 9:15 начнётся занятие по скандинавской ходьбе. 8 августа в 11:00 в парке ждут любителей настольных игр, а в 11:30 начнётся мастер-класс по изобразительному искусству. В этот же день можно будет проявить творческие способности на занятии по дудлингу, которое начнётся в 12:00, а в 18:00 состоится открытая тренировка по карате», — говорится в сообщении.
На 9 августа в парке запланированы настольные игры — старт в 15:00. А в 15:30 в беседке буккроссинга проведут мастер-класс по игре в шахматы и шашки. Также в 15:30 состоится лекторий «День физкультурника», а в 16:00 начнётся викторина «Спортивные рекорды нашей страны».

Все занятия бесплатные.

Читайте также:

В Павловском Посаде провели торжественный митинг в честь Дня ВДВ

В Павлово-Посадском округе проведут День физкультурника

Долголеты из Юбилейного посетили Дом Широкова в Павловском Посаде
#электрогорск
#павловский посад
#тренировки
#мастер-класс
#мероприятия
#парк
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Земле началась мощная магнитная буря
Магнитная буря на Земле достигла уровня G3 меньше чем за сутки
05 августа 2024, 09:54

Фото: iStock/murat4art

На Земле началась мощная магнитная буря, которая достигла высокого уровня G3. Об этом заявили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «‎ИПГ»), пишет ТАСС.
Представитель института сообщил, что она фиксируется уже в течение шести часов.

Магнитные бури — это сильные возмущения магнитного поля Земли, которые резко нарушают его обычный ход и длятся от нескольких часов до нескольких суток. Ученые используют шкалу из пяти уровней для измерения степени возмущенности магнитного поля Земли. G1 обозначает наименьшее возмущение, а G5 — самую сильную магнитную бурю.

Ранее врач рассказала, как «метеозависимым» облегчить неприятные симптомы во время магнитных бурь. По словам специалиста, нельзя планировать дальнее путешествие, а также садиться за руль. Уровень неадекватности автоводителей во время магнитных бурь очень увеличивается.

Читайте также:

Врач Чернышова назвала опасные последствия магнитных бурь для здоровья

На Землю обрушилась магнитная буря

Ученые предупредили о надвигающейся мощной магнитной буре
#ученые
#врач
#симптомы
#магнитные бури
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава центра СПИД Покровский назвал испытания ленакавира грандиозным успехом
05 августа 2024, 09:46

Фото: istockphoto/dusanpetkovic

Глава Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский назвал «грандиозным успехом» испытания ленакапавира от американской компании американской Gilead Sciences. Об этом он заявил во время беседы с РБК. Основным достижением директор центра СПИД считает отсутствие зараженных после внутримышечного введения инъекции препарата, защищающего от ВИЧ в течение полугода.
По словам Покровского, ключевое отличие нового препарата заключается в том, что его вводят с помощью инъекций, когда другие лекарства выпускали в виде таблеток, которые люди могут забыть принять.
«Поэтому в той группе, где принимали таблетки, оказалось несколько зараженных. А вот там, где делали инъекции, из двух тысяч женщин ни одна не заразилась. Вот это я считаю грандиозным успехом», — пояснил глава центра СПИД.
Главным минус ленакапавира Покровский назвал его стоимость — $40 тыс. за годовой курс. По его словам, такая цена просто неприемлема для развивающихся стран.

Читайте также:

Маск: второму человеку успешно вживили в мозг имплант от Neuralink

Мужчине повредили мозг во время операции в Москве

Жители российских регионов заметили северное сияние
#лекарства
#курс
#цена
#спид
#операции
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В подмосковном посёлке Новая Ольховка начали очищать пруд
05 августа 2024, 09:37

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Работы по очистке руслового пруда реки Истьи стартовали в посёлке Новая Ольховка Наро-Фоминского городского округа в рамках реализации губернаторской программы «100 прудов и озёр», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Жители посёлке с нетерпением ждут (очистки пруда — прим. ред.) и искренне сопереживают. Состояние пруда вызывает беспокойство у людей, особенно тот факт, что он начал зарастать растительностью. (…) Мы осознаем, насколько важен этот пруд: здесь берут воду для тушения пожаров, именно сюда приезжает пожарная машина. А красота этого пруда придает особый шарм нашему посёлку», — отметила депутат Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Альбина Красильникова.
В ходе работ будет расчищена водная гладь пруда, из водоёма уберут крупногабаритный мусор, удалят заросли камыша и рогоза, в также обрежут аварийные деревья, нависающие над водой.

Читайте также:

В Наро-Фоминске 11 августа состоится детский футбольный фестиваль

В Наро-Фоминском округе реконструируют котельную военного городка

В Наро-Фоминске выполнили годовой план по капремонту дорог
#наро-фоминск
#пруд
#экология
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Владельцев Android в России предупредили о возможной слежке
«Лаборатория Касперского» обнаружила вирус для слежки за пользователями из РФ
05 августа 2024, 09:36

Фото: istock / Kenstocker

Эксперты «Лаборатории Касперского» выявили вирус типа «Троян», используемый для кибершпионажа за российскими владельцами Android-устройств. Об этом информируют «Ведомости».
Новый вирус получил название LianSpy. Как считают специалисты, шпионаж за российскими гражданами мог начаться с середины 2021 года. Определить вредоносное программное обеспечение было сложно, поскольку злоумышленники тщательно скрывали свои действия.

По данным издания, шпионаж носил не массовый, а точечный характер. С момента выявления LianSpy, которое произошло весной этого года, специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили более 10 целей. Кто именно стал жертвами атак, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в России появится единая платформа для защиты граждан от мошенников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Забирали деньги у стариков: как русский курьер обманул украинских мошенников на полмиллиона рублей

Россиянам рассказали о выдающих мошенников фразах

Киберэксперт Шутов: Мошенники могут создать идеальную копию любого сайта
#вирус
#эксперты
#специалисты
#лаборатории
#мошенники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В люберецком ЖК «Томилино Парк» построили школу на 900 мест
05 августа 2024, 09:14

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Школу, рассчитанную на 900 учеников, построили на территории жилого комплекса «Томилино Парк» в городском округе Люберцы, социальному объекту выдано разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Общая площадь трёхэтажной школы составляет 12,3 тыс. квадратных метров. В здании размещаются учебные кабинеты, мастерские и лаборантские. Кроме того, для первоклассников оборудованы игровые помещения и спальни, где можно будет отдохнуть в тихий час. В школе своя кухня и столовая на 494 места. Кроме того, есть медпункт и кабинеты логопеда и психолога», — говорится в сообщении.
На пришкольной территории оборудовано спортивное ядро, площадки для отдыха и учебно-опытный участок для выращивания овощей и полевых культур.

Читайте также:

«Истринская сыроварня» приступает к строительству нового завода

В рузском посёлке Брикет построят котельную

В Мытищах стартует строительство поликлиники с постом скорой помощи
#люберцы
#школа
#строительство
#минжилполитики мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Маск: второму человеку успешно вживили в мозг имплант от Neuralink
05 августа 2024, 08:31

Фото: istockphoto/Georgiy Datsenko

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что уже второй человек успешно прошел процедуру вживления в мозг импланта от компании Neuralink. Об этом он сообщил во время подкаста на Ютуб у блогера Лекса Фридмана. По его словам, чип «работает очень хорошо».
«Не хочу сглазить, но, похоже, со вторым имплантатом все прошло очень хорошо. Там много сигналов, много электродов. Он работает очень хорошо», — рассказал Маск.
Предприниматель добавил, что в мозгу пациента сейчас работает порядка 400 электродов.

Как сообщал ранее Илон Маск, первому в мире человеку вживили мозговой имплант в январе 2024 года. Им оказался 29-летний Ноланд Арбо, тело которого было полностью парализовано из-за травмы спинного мозга после несчастного случая. Пациенту имплантировали устройство в область мозга, которая отвечает за двигательный аппарат, после чего он смог передавать команды в приложение на компьютере при помощи «силы мысли».

Ранее Илон Маск заявил, что США пора отправить астронавтов на Марс и строить там новую цивилизацию. Так он прокомментировал пост НАСА в социальной сети X, посвященный 55-летию посадки на Луну пилотируемого модуля космического корабля «Аполлон-11» с двумя американскими астронавтами. По мнению эксцентричного владельца компаний SpaceX и Tesla, сейчас пришло время идти дальше и покорять новые высоты

Читайте также:

Маск предрек гражданскую войну на фоне массовых протестов в Британии

Жители российских регионов заметили северное сияние

Опубликовано фото Дурова с тремя младшими детьми
#сша
#предприниматель
#марс
#фото
#пост
#травмы
#аппарат
#илон маск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф