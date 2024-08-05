В люберецком ЖК «Томилино Парк» построили школу на 900 мест

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Школу, рассчитанную на 900 учеников, построили на территории жилого комплекса «Томилино Парк» в городском округе Люберцы, социальному объекту выдано разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Общая площадь трёхэтажной школы составляет 12,3 тыс. квадратных метров. В здании размещаются учебные кабинеты, мастерские и лаборантские. Кроме того, для первоклассников оборудованы игровые помещения и спальни, где можно будет отдохнуть в тихий час. В школе своя кухня и столовая на 494 места. Кроме того, есть медпункт и кабинеты логопеда и психолога», — говорится в сообщении.На пришкольной территории оборудовано спортивное ядро, площадки для отдыха и учебно-опытный участок для выращивания овощей и полевых культур.
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