Игрушечная пони загорелась в коляске в волгоградской квартире
Жительница Волгограда Виктория рассказала о ночном пожаре в квартире. По ее словам, причиной стал аккумулятор детской игрушки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Женщину разбудил запах гари. Она заметила огонь в зале и подняла мужа. Супруги бросились тушить пламя и справились с ним до того, как оно охватило другие вещи.
Как рассказала Виктория, в отсеке коляски лежала розовая пони, игрушка ее дочери. Аккумулятор вспыхнул, а огонь успел прожечь ткань коляски.
При пожаре в квартире разбудите остальных, выведите детей и позвоните по номеру 112. Если огонь небольшой и пути отхода свободны, попробуйте потушить его огнетушителем. Горящую ткань можно залить водой, предварительно отключив электричество, если это безопасно.
Если загорелся аккумулятор игрушки, отсоедините зарядное устройство от сети, не прикасаясь к горящим частям. Небольшую батарею можно обильно поливать водой, чтобы охладить её и сдержать пламя. При сильном дыме или быстром распространении огня уходите, закройте за собой дверь и ждите пожарных снаружи.
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