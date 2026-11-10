В Сербии начали ликвидацию виноградной компании Хованского

10 ноября 2026, 08:52

Юрий Хованский (Фото: Instagram* @yurykhovansky)

Власти Сербии начали процедуру исключения из госреестра фирмы блогера Юрия Хованского, которую он создал для выращивания винограда. Причиной стало отсутствие у компании банковского счёта. Об этом сообщает «База».