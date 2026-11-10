В Сербии начали ликвидацию виноградной компании Хованского
Власти Сербии начали процедуру исключения из госреестра фирмы блогера Юрия Хованского, которую он создал для выращивания винограда. Причиной стало отсутствие у компании банковского счёта. Об этом сообщает «База».
Хованский заинтересовался виноградарством в 2024 году и присмотрел в Европе участок за 850 тысяч евро. В мае следующего года он зарегистрировал компанию KORVO BJANKO и стал её единственным владельцем. Директором блогер назначил гражданина Беларуси Алексея Бутрина.
Название фирмы отсылает к поместью Corvo Bianco из игры «Ведьмак 3». По сюжету его получает главный герой Геральт в качестве аванса за работу. Сам Хованский ещё на этапе планирования называл затею «геморроем» и предупреждал о долгом сроке окупаемости.
Сначала компания сменила адрес в Белграде на село Подина, известное виноградниками, а затем вернулась в столицу. Весной она отчиталась об отсутствии операций и активов за предыдущий год. Осенью выяснилось, что у фирмы нет счёта в банке. После решения национального банка власти запустили процедуру ликвидации в конце октября.
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