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Стало известно, в каких российских продуктах используется запрещённая добавка

Производители продуктов в РФ стали чаще использовать запрещённый «мясной клей»
09 июля 2024, 07:53
Фото: iStock/lusia599

Фото: iStock/lusia599

В России производители мясной и молочной продукции начали чаще использовать запрещенную добавку — микробную трансглютаминазу (мТГ), чтобы увеличить объем продуктов. Об этом пишут «Известия».
Уточняется, что подобная добавка является «мясным клеем», использование которой позволяет снизить себестоимость продукта.

Согласно сообщению, за 2023 год таких случаев было 25, что в два раза больше, чем в 2022. При этом с начала текущего года Генпрокуратура зафиксировала уже 28 подобных случаев.



«По действующему законодательству, микробная трансглютаминаза не входит в перечень пищевых добавок, разрешенных для применения при производстве. Этот фермент используется недобросовестными производителями при производстве сыров, йогурта, творога, мясной продукции в целях увеличения массы до 25% за счет удержания влаги», — объяснили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что в связи с увеличением случаев использования «мясного клея» ведется регулярный мониторинг качества и безопасности пищевой продукции.

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#генпрокуратура
#снижение
#мониторинг
#счёт
В Дагестане упразднили отдел фетв, не нашедший оснований для запрета никаба
Муфтий Дагестана упразднил отдел фетв как неотвечающий вызовам времени
09 июля 2024, 02:07

Фото: iStock/mofles

Муфтий Дагестана шейх Ахмад Абдуллаев упразднил отдел фетв (богословско-правовых заключений), объявив его несоответствующим вызовам времени. Об этом сообщается в Telegram-канале муфтията.
По словам Абдуллаева, это не последнее решение – в ближайшее время последуют другие изменения в структуре муфтията.

Ранее 1 июля муфтий республики заявил о намерении вывести фетву о всеобщем запрете никаба – традиционного исламского женского головного убора, закрывающего лицо, за исключением глаз. Но отдел фетв при муфтияте после анализа шариатских текстов пришёл к заключению, что для этого нет достаточных оснований.

Также напомним, что 29 июня глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал Госдуму законодательно запретить ношение никаба в стране, поскольку под ним могут скрываться террористы.

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#дагестан
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#муфтий
#изменения
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Умер глава Управления госэкспертизы Минобороны РФ Магомед Хандаев
09 июля 2024, 01:32

Фото: iStock/Boris Ipatov

Глава управления госэкспертизы Минобороны РФ Магомед Хандаев скончался в возрасте 61 года. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе администрации Шамильского района Дагестана.
Отмечается, что похоронят Хандаева на родине, в селе Гента вышеупомянутого района.

На сайте российского оборонного ведомства указано, что Хандаев окончил Самаркандское высшее военное автомобильное командное училище, высшие академические курсы Военной академии Генштаба, Российскую академию госслужбы при президенте России, а также Дагестанский государственный технический университет.

За годы карьеры в Минобороны он прошёл от должности заместителя командира военно-строительной роты до заместителя начальника главного квартирно-эксплуатационного управления. В июне прошлого года его назначили на пост начальника управления государственной экспертизы ведомства.

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#россия
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Управляющий директор Ozon покинул свой пост
Ozon: управляющий директор компании Сергей Беляков покинул свой пост
09 июля 2024, 01:23

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Управляющий директор маркетплейса Ozon Сергей Беляков покидает свой пост. Об этом пресс-служба компании сообщила РИА Новости.
Отмечается, что Беляков решил продолжить карьеру за пределами Ozon. Руководство и сотрудники маркетплейса поблагодарили уходящего директора за трёхлетнюю работу в команде, а также пожелали удачи в дальнейшей карьере.

В компании подчеркнули, что с уходом Белякова в руководстве Ozon ничего не изменится, поскольку с 2022 его его осуществляет коллегиальный орган с ключевыми топ-менеджерами в составе.

При этом в пресс-службе маркетплейса не ответили на вопрос о том, кто займёт пост управляющего директора.

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#директор
#пост
#маркетплейс
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День Давида-Земляничника 9 июля: Что нужно сделать, чтобы был запас здоровья на весь год
В России 9 июля отмечается День Давида-Земляничника
09 июля 2024, 00:00

Фото: istockphoto / Anna Perfilova

Согласно народному календарю, 9 июля отмечается праздник под названием Давид-Земляничник или Тихвинская ягодница. В этот день, согласно поверьям, ягоды становятся спелыми, а птицы затихают.
9 июля (26 июня по старому стилю) Русская православная церковь отмечает явление Тихвинской иконы Божией Матери, а также чествует ещё три почитаемых образа Пресвятой Богородицы и память шести православных святых.

Среди этих праздников особое место занимает празднование в честь Тихвинской иконы Божьей Матери. По преданию, она неоднократно спасала северные пределы страны, чудесным образом появляясь в разных местах — от Ладоги до берегов реки Тихвинки.

Верующие также почитают преподобного Давида Солунского — святого, который подвизался в обители мучеников Фёдора и Меркурия. Ещё при жизни старец Давид был удостоен дара чудотворений и исцелений.

История


Преподобный Давид Солунский — святой, который подвизался в обители мучеников Феодора и Меркурия. Старец Давид ещё при жизни получил дар чудотворений и исцелений.

Преподобный Давид жил в греческом городе Салоники в V веке. Согласно преданию, он принял постриг в раннем возрасте и провёл следующие 70 лет своей жизни в шалаше под миндальным деревом. Всё это время святой посвятил молитвам и строгому посту.

За свою преданность Богу Давид был награждён даром чудотворения. Он мог исцелять людей от различных болезней. К нему приходило множество людей, которые получали от него не только физическое исцеление, но и полезные советы, помогающие им укрепиться в вере. В зрелом возрасте он достиг полного бесстрастия и мог совершать удивительные вещи, например, брать в руки горящие угли, не получая при этом никаких повреждений.

Скончался Давид около 540 года. Его мощи хранятся в монастыре святой Феодоры в Салониках. На Руси, как и на других землях, его почитали как чудотворца. Каждый год в день памяти святого верующие ходили в церковь, чтобы помолиться ему. Чаще всего к Давиду Солунскому обращались с просьбой об избавлении от душевных и телесных недугов.

Традиции


В народе говорили: «На Тихвинскую ягоды поспевают, и птицы затихают». Особенно радовала в эти летние дни поспевшая земляника.

Женщин и девушек, которые отправлялись в лес по ягоды в эту пору, называли «тихвинскими ягодницами». До 9 июля женщинам не разрешалось есть ягоды, считалось, что в противном случае их дети будут умирать в младенчестве. А вот на Давида, наоборот, смелее отправлялись в лес за первыми ягодами.

Фото: istockphoto / Sitikka
Существует поверье, что если тот, кто хочет занять в этот день денег, положит в карман листья земляники, то ему точно не откажут. Земляника считалась символом благополучия. По поверьям, в ней заключён дух земли и солнечная нежность.

В этот день девушки умывались земляничной росой, чтобы всегда быть привлекательными. Беременные собирали листья земляники и носили их с собой, чтобы роды прошли легко. Ягоды земляники применялись в лечении многих недугов: их ели при болезнях печени и мочевого пузыря, малокровии. Считалось, что земляника помогает избавиться от головной боли.

Листья растения зимой заваривали как чай. Такой напиток прибавляет сил и снимает боль с сердца. Земляникой лечили и старые язвы. За ягодой отправлялись, пока ещё не сошла роса. Собирали на чистую льняную ткань, разминали и прикладывали к больному месту. Повязку меняли, пока больное место не затягивалось.

Что можно делать


В день Давида Земляничника люди занимались садом и огородом, ухаживали за животными. Рано утром наши предки отправлялись в лес за земляникой, которую затем заготавливали на зиму и использовали для приготовления выпечки.

Пасечники в этот день проводили осмотр ульев. По приметам, именно в этот период пчёлы должны были нести мёд. Поэтому пасечники внимательно наблюдали за насекомыми.

Фото: istockphoto / Sushaaa
Также в этот день было принято уделять внимание домашним животным. Им давали лакомства, а скоту предлагали лучший корм. Кроме того, конюшни и хлева тщательно чистили.

Для домашних дел этот день также подходит — можно навести порядок в жилище, починить мебель, постирать и погладить бельё, приготовить что-то вкусное для близких.

В этот день стоит отправиться в лес за ягодами, которые можно использовать в различных целях. Ягоды можно добавлять в выпечку и компоты, а также использовать в медицинских или косметических процедурах.

Что нельзя делать


Чтобы избежать конфликтов и ссор в семье, важно сохранять спокойствие и не поддаваться плохому настроению. Особенно это касается 9 июля — дня, когда конфликты могут затянуться и привести к разладу в доме.

Нельзя ругать, бить, повышать голос или наказывать домашних животных.

В этот день также не рекомендуется отправляться в лес за ягодами в плохом настроении, так как есть риск собрать только кислые ягоды. Перед дальней дорогой и началом нового дела тоже следует избегать негативных мыслей и воспоминаний.

Кроме того, женщины не должны мерить вещи друг друга и надевать чужие украшения, чтобы не «взять» себе что-то чужое и не навлечь проблемы в свою семью.

В день памяти святого Давида Земляничника не стоит назначать свадьбу, иначе есть риск, что брак будет недолгим. Также не стоит надевать чужие обручальные кольца.

Однако главным запретом на этот день является употребление алкоголя. Даже в честь праздника нельзя пить спиртные напитки, так как это может привести к потере здоровья.

Фото: istockphoto / VadimZakirov

Также не стоит ссориться с родными и близкими, а если конфликт всё же произошёл, его нужно быстро уладить. Иначе из-за разногласий между членами семьи в доме начнутся проблемы.

В эту дату не рекомендуется приходить в гости без предупреждения и приглашения. Если вы собираетесь к кому-то на ужин, обязательно предупредите или уточните, насколько актуально приглашение. В противном случае могут начаться проблемы с финансами.

Землянику ни в коем случае нельзя выбрасывать. Если ягода начала гнить, её можно засушить на солнце. Всё остальное можно съесть или сделать заготовки на зиму.

Приметы


По традиции, день начинали с молитв, а заканчивали щедрыми ужинами при свечах, чтобы пламя символизировало благополучие в доме.

Считалось, что 9 июля необходимо завершить все начатые дела, а новые проекты точно будут успешными. В этот день важно сохранять терпение, проявлять заботу о близких и совершать добрые поступки — они вернутся к вам втройне.

Дата подходит для встреч с родственниками и друзьями. Можно отправиться на прогулку или в лес за ягодами. Одинокие парни и девушки могут встретить свою любовь, если проведут день активно, а не будут сидеть дома.

В старину женщины обязательно готовили выпечку с начинкой из ароматных ягод, чтобы символизировать достаток, мир и покой в доме.

Фото: istockphoto / Kerkez

Сегодня весь день идёт дождь, значит, начало осени будет дождливым. Если на Давида Земляничника стоит ясная и солнечная погода, то можно ожидать, что тепло продержится долго.

Если полевые цветы пахнут сильнее обычного, то скоро начнётся дождь. Хорошая погода утром может предвещать тёплую погоду на весь остаток осени.

Активность стрижей, которые то взмывают вверх, то резко падают вниз, может указывать на приближение грозы.

Много земляники — к суровой зиме.

Сон с 8 на 9 июля считается вещим.

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Путин отменил обязательное предъявление полиса ОСАГО при регистрации авто
С марта полис ОСАГО исключат из обязательных документов при регистрации авто
08 июля 2024, 23:35

Фото: iStock/djedzura

Президент России Владимир Путин подписал закон, исключающий полис ОСАГО из списка документов, необходимых для регистрации транспортного средства. Соответствующий документ представлен на портале официального опубликования правовых актов.
Отмечается, что полис ОСАГО больше не нужно предъявлять для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца транспортного средства.

Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года.

Также вносятся изменения в законы об ОСАГО и о безопасности дорожного движения. С марта исключается обязанность водителя получать страховку до совершения регистрационных действий.

Кроме того, с введением изменений владелец авто сможет подать заявление в ГИБДД о снятии транспортного средства с учёта, если оно находится в розыске после кражи или угона.

Помимо этого, владелец, продающий автомобиль, сможет сразу снять его с учёта, а не через десять дней после обращения в ГИБДД, как это заведено сейчас.

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#владимир путин
#осаго
#автомобили
#закон
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Более 730 тысяч семей смогут забрать остаток маткапитала, заявил Котяков
Котяков: свыше 730 тысяч семей смогут забрать остаток маткапитала
08 июля 2024, 23:20

Фото: iStock/macniak

Более 730 тысяч российских семей смогут воспользоваться возможностью забрать остатки материнского капитала. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков.
Он подчеркнул, что речь идёт о семьях, которые ранее направили материнский капитал на улучшение жилищных условий или оплату образования ребёнка. У них остались суммы в размере до десяти тысяч рублей, которые в настоящее время можно направить на накопительную пенсию матери.

Котяков напомнил, что в ближайшее время по решению президента будут подготовлены поправки в законодательство, согласно которым семьи смогут забирать неиспользованный остаток в размере до десяти тысяч рублей в виде единовременной выплаты.

Министр уточнил, что всем семьям, у которых имеются такие остатки, Социальный фонд направит уведомление о возможности получить денежные средства.

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#материнский капитал
#семьи с детьми
#россия
#минтруд
#антон котяков
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Мужчину, пытавшегося остановить боевиков в «Крокусе», посмертно наградили
Путин посмертно наградил мужчину, пытавшегося остановить террористов в «Крокусе»
08 июля 2024, 22:44

Фото: IStock/monkeybusinessimages

Президент России Владимир Путин наградил посмертно орденом Мужества работника аэропорта «Внуково» Валентина Николаенкова за попытку обезвредить одного из террористов в ходе нападения на концертную площадку «Крокус сити холл», говорится на сайте Кремля.
Николенаков был одним из посетителей концерта группы «Пикник» в момент, когда случилось нападение. Пока один из боевиков перезаряжал автомат, мужчина набросился на него, но получил в спину очередь пуль от другого террориста.

В результате атаки радикалов сгорела значительная часть ТЦ и погибло в общей сложности 145 человек, более 550 пострадали. Все предполагаемые участники теракта были задержаны в ходе специальной антитеррористической операции.

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#теракт
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#мужчина
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#операции
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Педагог Лукьянова напомнила об основных правилах безопасности на воде для детей
08 июля 2024, 20:40

Фото: iStock/Goami

Профессор кафедры специальной педагогики и комплексной психолого-педагогической реабилитации Государственного университета просвещения Инна Лукьянова заявила, что детям ни в коем случае нельзя заплывать за буйки и быть в зоне движения моторных лодок.
«Не играть в игры, где участники прячутся под водой, или их «топят», хватают за ноги, или сталкивают с надувных матрасов, — это опасно, так как ребенок может захлебнуться. В крайнем случае такие игры возможны в присутствии взрослых. Не заплывать в зону движения моторных лодок и скутеров. Не кричать и не звать на помощь ради шутки», — разъяснила в беседе с NEWS.ru Лукьянова.

Она отметила, что от соблюдения этих правил может зависеть жизнь ребёнка на отдыхе.

Ранее россиян предупредили, что несоблюдение правил безопасности на воде может привести к опасным для жизни и здоровья ситуациям.

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#вода
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IT-эксперт Сычев заявил о спросе на IT-специалистов в банковском секторе
08 июля 2024, 19:43

Фото: iStock/Apichat Noipang

IT-эксперт Александр Сычев заявил, что сегодня IT-специалисты требуются во многие сферы экономики в связи с развитием технологий, в том числе и в банковскую отрасль.
«Особенно высокий спрос на IT-специалистов наблюдается в банковском, страховом и государственном секторах. Также заметен постепенный рост в ретейле и сфере производства, которые активно инвестируют в цифровизацию», — уточнил в беседе с Газета.ру Сычев.

Он добавил, что при этом работодатель выбырает кандидата, ориентируясь не столько на его специализацию и теоретические знания, а именно на склад ума.

Ранее сообщалось, что эксперты «Авито Работы» провели исследование и выяснили сферу, представители которой высоко оценивают свою работоспособность.

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