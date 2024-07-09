Стало известно, в каких российских продуктах используется запрещённая добавка

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В России производители мясной и молочной продукции начали чаще использовать запрещенную добавку — микробную трансглютаминазу (мТГ), чтобы увеличить объем продуктов. Об этом пишут «Известия».
Уточняется, что подобная добавка является «мясным клеем», использование которой позволяет снизить себестоимость продукта.
Согласно сообщению, за 2023 год таких случаев было 25, что в два раза больше, чем в 2022. При этом с начала текущего года Генпрокуратура зафиксировала уже 28 подобных случаев.
В ведомстве добавили, что в связи с увеличением случаев использования «мясного клея» ведется регулярный мониторинг качества и безопасности пищевой продукции.
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Согласно сообщению, за 2023 год таких случаев было 25, что в два раза больше, чем в 2022. При этом с начала текущего года Генпрокуратура зафиксировала уже 28 подобных случаев.
«По действующему законодательству, микробная трансглютаминаза не входит в перечень пищевых добавок, разрешенных для применения при производстве. Этот фермент используется недобросовестными производителями при производстве сыров, йогурта, творога, мясной продукции в целях увеличения массы до 25% за счет удержания влаги», — объяснили в пресс-службе Роспотребнадзора.
В ведомстве добавили, что в связи с увеличением случаев использования «мясного клея» ведется регулярный мониторинг качества и безопасности пищевой продукции.
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Элина Позднякова