Доктор Мясников призвал россиян к исключению из рациона двух продуктов

Фото: iStock/tashka2000
Из рациона нужно убрать два продукта, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» на канале «Россия 1».
Мясников отметил, что одним из таких продуктов является хлеб.
Доктор также подчеркнул, что если хочется есть хлеб, то стоит покупать цельнозерновой хлеб. Однако, по его словам, такой хлеб найти сложно.
Вторым блюдом, от которого россиянам стоит отказаться, Мясников назвал майонез, который содержит слишком много калорий и добавок. Эксперт призвал употреблять домашний майонез вместо майонеза, продающегося в магазинах.
Ранее Эксперт Роспотребнадзора Надежда Раева рассказала об известной уловке маркетологов с хлебом. По ее словам, рекламный прием об отсутствии дрожжей вводит в заблуждение, так как при приготовлении дрожжи используются в любом хлебе.
Читайте также:
В Индии обратили внимание на подозрительную ситуацию с Залужным
В России представили прогноз укрепления доллара
«Это самоубийство»: Финансист дал прогноз по ключевой ставке и ценам на продукты
«Люди, которые хотят следить за собой, вы поймите: сегодняшний хлеб – это калории, крахмал, соль», – сказал он
Доктор также подчеркнул, что если хочется есть хлеб, то стоит покупать цельнозерновой хлеб. Однако, по его словам, такой хлеб найти сложно.
Вторым блюдом, от которого россиянам стоит отказаться, Мясников назвал майонез, который содержит слишком много калорий и добавок. Эксперт призвал употреблять домашний майонез вместо майонеза, продающегося в магазинах.
Ранее Эксперт Роспотребнадзора Надежда Раева рассказала об известной уловке маркетологов с хлебом. По ее словам, рекламный прием об отсутствии дрожжей вводит в заблуждение, так как при приготовлении дрожжи используются в любом хлебе.
Читайте также:
В Индии обратили внимание на подозрительную ситуацию с Залужным
В России представили прогноз укрепления доллара
«Это самоубийство»: Финансист дал прогноз по ключевой ставке и ценам на продукты
Александр Климов