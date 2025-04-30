Стало известно, в каких ситуациях могут уволить за нарушение дресс-кода

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Работодатель может уволить сотрудника, нарушившего дресс-код, если требования к внешнему виду прописаны в документах компании. Об этом предупредила независимый HR-специалист Зулия Лоикова.
Она отметила, что российское законодательство не требует соблюдать сотрудниками дресс-код, тем не менее Трудовой кодекс гласит, что работник обязан следовать правилам внутреннего распорядка. Таким образом, работодатель имеет право зафиксировать требования к внешнему виду в трудовом договоре или дополнительном соглашении.
Тем временем россияне назвали регионы, которые являются лучшими для работы, пишут «Известия» со ссылкой на результаты исследования платформы по развитию бренда работодателя Dream Job.
При этом отмечается, что основным фактором выбора региона для лучшей работы, является рост уровня доходов. Так, чем выше зарплаты, тем выше рейтинг.
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«Если работник подписал документы, значит, согласился с перечисленными в них требованиями и обязан их выполнять. В противном случае работодатель может счесть это за нарушение трудовой дисциплины. В первый раз за такое последует замечание или выговор, во второй уже могут и уволить», — пояснила Лоикова в беседе с «Москвой 24».
Тем временем россияне назвали регионы, которые являются лучшими для работы, пишут «Известия» со ссылкой на результаты исследования платформы по развитию бренда работодателя Dream Job.
«Саратовская область стала лидером рейтинга и набрала в 2025 году в среднем 3,68 балла. На втором месте — Белгородская область — 3,62. Третье место у Новосибирской области — 3,6, а четвертое занимает Ульяновская область — 3,59. Пятерку лучших регионов для работы замыкает Республика Татарстан — 3,59 балла», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что основным фактором выбора региона для лучшей работы, является рост уровня доходов. Так, чем выше зарплаты, тем выше рейтинг.
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Элина Позднякова