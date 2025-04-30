Стало известно, в каких ситуациях могут уволить за нарушение дресс-кода

Впереди теплые деньки, а это значит, что совсем скоро в Москве и Подмосковье начнётся плановое отключение горячей воды для подготовки к следующему сезону теплоснабжения. О том, когда начнутся профилактические и ремонтные работы на системах водоснабжения, а также как подготовиться к отсутствию горячей воды, читайте в материале «Радио 1».