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Юрист рассказала, кого могут вызывать на работу в майские праздники без согласия

Юрист Яковлева: работа в праздничные дни оплачивается в двойном размере
Фото: iStock/Madhourse

Фото: iStock/Madhourse

Сотрудников, которые необходимы для устранения аварии, могут вызвать на работу в майские праздники даже без их согласия, однако оплата при этом должна быть двойной. Об этом рассказала эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.
Она рассказала, что работодатель может привлекать специалистов к работе в праздничные дни исключительно с их согласия. Часто работники соглашаются выйти в праздники, и это не является для них неожиданностью, так как подписывают график заранее. Речь идёт о медработниках, полицейских, спасателях МЧС, а также занятых в сфере транспорта и торговли.

«В то же время любого сотрудника могут привлечь к работе без его согласия, если он нужен для устранения аварии или последствий стихийного бедствия. Например, прошел ураган и повредил линии электропередачи. Сотрудников, которые нужны для их восстановления, имеют право вызвать на работу в праздник», — отметила Яковлева в беседе с «Москвой 24».

Она уточнила, что работа в праздничные дни должна оплачиваться в двойном размере. Также сотрудники могут попросить дополнительный отгул вместо двойной оплаты.

Тем временем порядка 70% российских путешественников планируют провести майские праздники в поездках по стране, пишет RT. Самыми популярными направлениями стали Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Калининград, а также Алтай и республики Северного Кавказа.

«В основном на майские выходные путешественники бронируют номера в гостиницах Санкт-Петербурга (доля Северной столицы составляет 16,1%), Москвы (15,6%) и Сочи (8,1%). Высоким спросом у путешественников также пользуются Казань (3,8%) и Нижний Новгород (3,2%)», — рассказала руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова.

Также россияне планируют посетить Краснодар, Адлер, Ростов-на-Дону, Калининград, Минеральные Воды, Алтай, в Дагестан, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкесию.

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Названы популярные схемы обмана пенсионеров в преддверии майских праздников
Мошенники используют доверчивость пенсионеров в преддверии майских праздников
29 апреля 2025, 15:29

Фото: iStock/artoleshko

Мошенники в преддверии майских праздников используют доверчивость пенсионеров, чтобы украсть их деньги. Об этом предупредил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
Мошенники часто звонят пенсионерам под видом «представителей госорганов» и сообщают о якобы положенных надбавках или компенсациях ко Дню Победы.

«Злоумышленники под разными предлогами просят сообщить данные банковской карты или перевести «небольшую сумму» для оформления выплаты. Пенсионерам важно помнить: настоящие выплаты проводятся автоматически, без участия третьих лиц и звонков», — сказал Немкин в беседе с RT.

Кроме того, пенсионерам рассылают сообщения с предложениями получить подарки ко Дню Победы. Для этого предлагается пройти опрос по ссылке, которая ведет на фишинговые сайты, где похищаются персональные данные.

Также мошенники предлагают пенсионерам «помощь от волонтёров» в домашнем хозяйстве, заходят в жильё, а после выманивают деньги или похищают имущество.

Немкин призвал предупреждать пенсионеров о возможных рисках, так как осведомлённость является лучшей защитой от обмана.

В свою очередь астролог, нумеролог, психолог Елена Файкина в разговоре с «Москвой 24» предупредила о всплеске активности мошенников в мае.

«Когда Нептун вступает в напряженные аспекты, способность людей ясно мыслить, чувствовать интуитивные сигналы и защищать личные границы резко снижается. Они теряют критическое восприятие и могут оказаться не просто обманутыми кем-то, но и обманывать самих себя», – пояснила Файкина.

Она уточнила, что самыми опасными в этом плане станут 1, 8, 15, 16, 22, 23, 28 и 29 числа мая.

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«Снежный апокалипсис»: жительница Перми рассказала о снегопаде века
Жительница Перми: после мощного снегопада дороги превратились в лужи
29 апреля 2025, 14:54

Фото: iStock/MahmutSonmez

Из-за сильнейшего снегопада в Перми увеличилось число аварий, весь город погряз в серьёзных пробках. Об этом рассказала местная жительница.
«Вчера был снежный апокалипсис. Пробки 9 баллов даже в 11 вечера, аварии на каждом шагу. Стоимость такси по маршруту, который стоил всегда 200 рублей, была около 700. Чусовской мост стоял около 6 часов, в соцсетях жаловались, что в автобусах едут дети и беременные, в туалет даже не сходить», — поделилась Елена в беседе с «Газетой.Ru».

Она добавила, что метель продолжалась всю ночь, а за окном выросли сосульки и сугробы, которые утром начали резко таять, и дороги превратились в лужи.

Елена отметила, что снегоуборочной техники на улицах города во время снегопада она не видела, а местные жители собственными силами расчищали дорожки до остановок.

Теперь же, по словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, в Пермском крае ожидаются дожди.

Синоптик пояснила, что снегопады также прошли в Череповце и Вологде, а вторая часть досталась Пермскому краю.

«Что же касается дальнейшего развития, то эта зона осадков уходит на северо-восток — уходит на север Урала, на Ямал, а в тылу — другая воздушная масса. Она уже не будет связана с сильными осадками, будут дожди, может быть, с мокрым снегом, он не даст прироста высоты снежного покрова», — рассказал Шувалов в интервью RT.

Он добавил, что к 3 и 4 мая дожди дойдут до Пермского края. Днём воздух прогреется до 10 °C, а снег будет стремительно таять.

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На форуме «Сильные идеи» ждут инициатив по подготовке кадров
29 апреля 2025, 14:15

Фото: t.me/ideas_forum

Организаторы форума «Сильные идеи для нового времени» ищут идеи и решения, способные создать целостную экосистему подготовки кадров в направлении «Национальной кадровой инициативы».
«Кадровая политика будущего требует системного подхода – от прогнозирования потребностей до внедрения инновационных образовательных методик. Свои идеи для позитивных изменений в стране можно подать на платформе до 15 мая», – говорится в ТГ-канале форума.
Организаторы напомнили, что в этом году предусмотрено пять номинаций: Социальная инициатива – для улучшения качества жизни; Предпринимательская инициатива – новый бизнес и креативная экономика; Технологическая инициатива – гражданские и военные технологии; Кадровая инициатива – для раскрытия потенциала каждого человека; Экологическая и климатическая инициатива – сохранение природы и адаптация страны к климатическим изменениям.

Двухдневный форум запланирован на лето в Нижнем Новгороде. На нём проведут презентации ста лучших идей и проектов. На пленарном заседании 10 из них продемонстрируют руководству России.

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#нижний новгород
#сайт
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«Священный праздник»: Депутат Драпеко рассказала, как искала погибших на Великой Отечественной Войне родственников
Депутат Драпеко: в моей семье 15 человек ушли на фронт, живыми вернулись трое
29 апреля 2025, 13:27

Елена Драпеко (Фото: Telegram/@elena_drapeko)

2025 год знаменуется большой памятной датой — 80-летием Победы советского народа над фашисткой Германией. Военные события 1941-1945 годов не обошли ни одну семью.
Заслуженная артистка РСФСР и первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с «Радио 1» заявила, что 9 мая — это священный праздник для всей страны и для ее семьи тоже.

«В моей семье 15 человек ушли на фронт, живыми вернулись трое. Вернулась тетя Шура, мой отец и его брат. К сожалению, погибли очень многие. Я вместе со своей семьей разыскивала могилы моих родственников много лет. И вот нашла старшего лейтенанта Николая Драпеко, он был артиллеристом, защищал блокадный Ленинград. Похоронен в братской могиле в поселке Синявино Ленинградской области. А второй мой двоюродный брат Владимир Драпеко брал штурмом остров Шумшу. Но его могилы мы не нашли, потому что в документах было написано, что тело предано морю», — поделилась депутат.

Она добавила, что во всех российских семьях есть свои герои, с портретами которых люди выходят в бессмертный полк.

«Мои дочка, внучка, племянница очень гордятся своими героями», — сказала Елена Драпеко.

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Москвичам рассказали, когда в город вернётся весеннее тепло
Синоптик Позднякова: 2 и 3 мая воздух в Москве прогреется до 18 °С
29 апреля 2025, 13:23

Фото: iStock/ValerijaP

В столичном регионе уже 2 и 3 мая погода начнёт улучшаться, а воздух прогреется до +18 °С. Об этом рассказала главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.
«В пятницу, 2 мая, небольшой кратковременный дождь пройдет лишь местами, а в облаках уже будут заметны просветы. Ночные температуры будут колебаться в пределах плюс 1–6 градусов, а днем достигнут плюс 10–15 градусов», — рассказала Позднякова в беседе с «Вечерней Москвой».

3 мая, по словам синоптика, в Москве днём ожидается 13–18 °С тепла, ночью температура не опустится ниже 3 °С. Этот день станет одним из самых теплых и комфортных на неделе.

Тем временем в Кузбассе 29 апреля власти введут режим повышенной готовности из-за погоды, ожидаемой в ближайшие часы, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на постановление исполняющего обязанности губернатора Кузбасса Андрея Панова.

В регионе ожидаются ливни, грозы и град. Ветер усилится до 12–17 м/с, местами с порывами до 25 м/с и более.

«Определить силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по ликвидации последствий негативных ситуаций», — говорится в распоряжении врио губернатора.

Кроме того, в рамках режима повышенной готовности планируется проверить состояние линий электропередачи.

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