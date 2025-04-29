Юрист рассказала, кого могут вызывать на работу в майские праздники без согласия

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Сотрудников, которые необходимы для устранения аварии, могут вызвать на работу в майские праздники даже без их согласия, однако оплата при этом должна быть двойной. Об этом рассказала эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.
Она рассказала, что работодатель может привлекать специалистов к работе в праздничные дни исключительно с их согласия. Часто работники соглашаются выйти в праздники, и это не является для них неожиданностью, так как подписывают график заранее. Речь идёт о медработниках, полицейских, спасателях МЧС, а также занятых в сфере транспорта и торговли.
Она уточнила, что работа в праздничные дни должна оплачиваться в двойном размере. Также сотрудники могут попросить дополнительный отгул вместо двойной оплаты.
Тем временем порядка 70% российских путешественников планируют провести майские праздники в поездках по стране, пишет RT. Самыми популярными направлениями стали Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Калининград, а также Алтай и республики Северного Кавказа.
Также россияне планируют посетить Краснодар, Адлер, Ростов-на-Дону, Калининград, Минеральные Воды, Алтай, в Дагестан, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкесию.
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«В то же время любого сотрудника могут привлечь к работе без его согласия, если он нужен для устранения аварии или последствий стихийного бедствия. Например, прошел ураган и повредил линии электропередачи. Сотрудников, которые нужны для их восстановления, имеют право вызвать на работу в праздник», — отметила Яковлева в беседе с «Москвой 24».
Она уточнила, что работа в праздничные дни должна оплачиваться в двойном размере. Также сотрудники могут попросить дополнительный отгул вместо двойной оплаты.
Тем временем порядка 70% российских путешественников планируют провести майские праздники в поездках по стране, пишет RT. Самыми популярными направлениями стали Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Калининград, а также Алтай и республики Северного Кавказа.
«В основном на майские выходные путешественники бронируют номера в гостиницах Санкт-Петербурга (доля Северной столицы составляет 16,1%), Москвы (15,6%) и Сочи (8,1%). Высоким спросом у путешественников также пользуются Казань (3,8%) и Нижний Новгород (3,2%)», — рассказала руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова.
Также россияне планируют посетить Краснодар, Адлер, Ростов-на-Дону, Калининград, Минеральные Воды, Алтай, в Дагестан, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкесию.
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Элина Позднякова