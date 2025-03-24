Майские праздники 2025: сколько россияне будут отдыхать и когда выгоднее брать отпуск

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В мае 2025 года россиян ждут восемь дней праздничного отдыха. Из 31 календарного дня будет 13 нерабочих и 18 рабочих, включая выходные. Однако жители некоторых регионов могут получить дополнительные дни отдыха, а представители ряда профессий, напротив, могут остаться без них.
«Радио 1» расскажет, как распределены выходные в мае 2025 года, в каких случаях работодатели могут привлечь сотрудников к работе в праздники и когда выгоднее брать отпуск, чтобы получить больше дней отдыха и максимальные отпускные выплаты.
В 2025 году в России официально объявлены два периода праздничных выходных:
Согласно Трудовому кодексу РФ, официальными нерабочими днями в мае считаются 1 и 9 число. Однако благодаря решению правительства от 4 октября 2024 года выходной с 4 января перенесён на 2 мая, а выходной с 23 февраля — на 8 мая. Это позволило продлить оба праздничных периода.
Таким образом, в начале мая получится четырёхдневный отдых с 1 по 4 мая и ещё четыре выходных дня с 8 по 11 мая.
Кроме того, жители России могут взять три дня отпуска в конце апреля (28, 29 и 30 числа) и получить в общей сложности девять дней отдыха подряд — с 26 апреля по 4 мая.
Гаврилов также отметил, что такой способ продления выходных полностью соответствует законодательству. Он напомнил, что график отпусков должен быть утверждён работодателем не позднее чем за две недели до начала года, а значит, подавать заявление на отпуск в этот период следует заранее.
Время ухода в отпуск напрямую влияет на размер отпускных выплат из-за особенностей их расчёта. Они вычисляются исходя из среднего дневного заработка, который определяется как общая сумма зарплаты за последние 12 месяцев, разделённая на количество фактически отработанных дней. Поскольку в апреле, как правило, больше рабочих дней, чем в январе или мае, отпуск в этом месяце может быть финансово выгоднее, так как увеличивает сумму выплат.
Привлечение сотрудников к работе в официальные праздничные дни возможно только с их согласия. В этом случае работодатель оформляет соответствующий приказ.
Однако существуют исключения:
Некоторым категориям граждан запрещено выходить на работу в праздничные и выходные дни. В этот список входят:
С финансовой точки зрения май не является лучшим месяцем для отпуска. Это связано с тем, что отпускные рассчитываются исходя из среднего дневного заработка за последние 12 месяцев. Чем больше рабочих дней в месяце, тем выше эта сумма. Например, в апреле рабочих дней больше, чем в январе или мае, поэтому отпуск в конце апреля принесёт более высокие выплаты по сравнению с маем.
Эксперты рекомендуют использовать отпускные дни только на рабочие дни, чтобы не тратить их на оплачиваемые государством выходные.
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Сколько дней отдыхаем в мае 2025 года
В 2025 году в России официально объявлены два периода праздничных выходных:
- с 1 по 4 мая — в честь Праздника Весны и Труда;
- с 8 по 11 мая — в честь Дня Победы.
Фото: Радио 1
Дополнительные выходные: как получить больше дней отдыха в мае 2025
Согласно Трудовому кодексу РФ, официальными нерабочими днями в мае считаются 1 и 9 число. Однако благодаря решению правительства от 4 октября 2024 года выходной с 4 января перенесён на 2 мая, а выходной с 23 февраля — на 8 мая. Это позволило продлить оба праздничных периода.
Таким образом, в начале мая получится четырёхдневный отдых с 1 по 4 мая и ещё четыре выходных дня с 8 по 11 мая.
Кроме того, жители России могут взять три дня отпуска в конце апреля (28, 29 и 30 числа) и получить в общей сложности девять дней отдыха подряд — с 26 апреля по 4 мая.
«В 2025 году 1 и 2 мая являются официальными нерабочими праздничными днями, а если учитывать также выходные 26 и 27 апреля, то именно при оформлении отпуска с 28 по 30 апреля можно получить девятидневный период отдыха, использовав всего три апрельских дня из положенного ежегодного отпуска», — заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов в РИА Новости.
Гаврилов также отметил, что такой способ продления выходных полностью соответствует законодательству. Он напомнил, что график отпусков должен быть утверждён работодателем не позднее чем за две недели до начала года, а значит, подавать заявление на отпуск в этот период следует заранее.
Почему в апреле выгодно брать отпуск
Время ухода в отпуск напрямую влияет на размер отпускных выплат из-за особенностей их расчёта. Они вычисляются исходя из среднего дневного заработка, который определяется как общая сумма зарплаты за последние 12 месяцев, разделённая на количество фактически отработанных дней. Поскольку в апреле, как правило, больше рабочих дней, чем в январе или мае, отпуск в этом месяце может быть финансово выгоднее, так как увеличивает сумму выплат.
Кто обязан работать в праздничные дни
Привлечение сотрудников к работе в официальные праздничные дни возможно только с их согласия. В этом случае работодатель оформляет соответствующий приказ.
Однако существуют исключения:
- если требуется выполнение срочных работ для обеспечения нормального функционирования предприятия;
- в экстренных ситуациях (форс-мажор, чрезвычайные происшествия) работодатель может вызвать сотрудников на работу без их согласия;
- непрерывные производства и организации, оказывающие круглосуточные услуги, продолжают работу в праздники.
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Кому нельзя работать в праздники
Некоторым категориям граждан запрещено выходить на работу в праздничные и выходные дни. В этот список входят:
- несовершеннолетние работники (до 18 лет);
- беременные женщины;
- лица с медицинскими противопоказаниями.
Когда выгоднее брать отпуск в мае
С финансовой точки зрения май не является лучшим месяцем для отпуска. Это связано с тем, что отпускные рассчитываются исходя из среднего дневного заработка за последние 12 месяцев. Чем больше рабочих дней в месяце, тем выше эта сумма. Например, в апреле рабочих дней больше, чем в январе или мае, поэтому отпуск в конце апреля принесёт более высокие выплаты по сравнению с маем.
Эксперты рекомендуют использовать отпускные дни только на рабочие дни, чтобы не тратить их на оплачиваемые государством выходные.
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Дайана Хусинова