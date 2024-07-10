Минфин США разрешил американцам плату налогов, сборов и пошлин в РФ до 9 октября

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Управление по контролю за иностранными активами Минфина США выпустило обновленную генеральную лицензию, разрешив тем самым американцам платить налоги, сборы и импортные пошлины в России еще три месяца – до 9 октября 2024 года. Соответствующее постановление опубликовали на сайте ведомства.
Предыдущая версия позволяла гражданам США вести все эти операции до 11 июля. Теперь, согласно новым пунктам, американцы смогут «приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации или сертификаты» и совершать другие подобные обязательные платежи в адрес Минфина или Центробанка до 9 октября.
В документе указывается, что плата налогов, пошлин и сборов должна совершаться «в обычном порядке и быть необходимыми для повседневной деятельности» граждан и организаций США в России. Вместе с этим отмечается запрет на «дебетование находящихся на балансе финансового учреждения США» счетов ЦБ, ФНБ и Минфина.
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