Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Минфин США разрешил американцам плату налогов, сборов и пошлин в РФ до 9 октября

Минфин США разрешил американцам плату налогов, сборов и пошлин в РФ до 9 октября

10 июля 2024, 21:31
Фото: istockphoto/Lazy_Bear

Фото: istockphoto/Lazy_Bear

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США выпустило обновленную генеральную лицензию, разрешив тем самым американцам платить налоги, сборы и импортные пошлины в России еще три месяца – до 9 октября 2024 года. Соответствующее постановление опубликовали на сайте ведомства.


Предыдущая версия позволяла гражданам США вести все эти операции до 11 июля. Теперь, согласно новым пунктам, американцы смогут «приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации или сертификаты» и совершать другие подобные обязательные платежи в адрес Минфина или Центробанка до 9 октября.

В документе указывается, что плата налогов, пошлин и сборов должна совершаться «в обычном порядке и быть необходимыми для повседневной деятельности» граждан и организаций США в России. Вместе с этим отмечается запрет на «дебетование находящихся на балансе финансового учреждения США» счетов ЦБ, ФНБ и Минфина.

Читайте также:

Российский миллиардер предрек конец доллара как мировой валюты

Bloomberg раскрыл размер доходов богатейших миллиардеров России за год

Посол Моргулов: движение БРИКС в направлении создания единой валюты очевидно
#сша
#запрет
#плата
#операции
#лицензии
#цб
#налоги
Коньков: НАТО попросило Зеленского не возмущаться, чтобы не портить праздник
10 июля 2024, 20:52

Участники альянса попросили Владимира Зеленского не возмущаться отсутствием перспектив по вступлению Украины в НАТО, чтобы не портить праздничную атмосферу юбилейного саммита. Об этом завявил доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Александр Коньков в беседе с «Лентой.ру».
«У них все-таки юбилейный саммит — 75 лет с создания НАТО. Они больше хотят позитива, ярких высказываний, праздничных речей, оптимистичных тезисов. Поэтому в такого рода праздничную атмосферу, которую им хотелось бы создать, совершенно не вписываются возмущения и разного рода скандалы, которые могут исходить от нынешнего украинского режима», — пояснил доцент.
Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники заявила, что Зеленского на саммите НАТО попросят не высказывать публично свое недовольство, как это было ранее. Издание сообщает, что администрация президента США уже говорила украинскому лидеру поумерить свои ожидания насчет вступления в альянс, чтобы на саммите для него это не стало неожиданностью.

Согласно информации источника газеты, лидеры стран-участниц блока будут делать акцент на дальнейшей поддержке киевского режима в противостоянии с Москвой и «подготовке» Украины к вступлению в Североатлантический альянс.

Читайте также:

Филиппо: Дела НАТО плохи и следующего саммита может уже и не быть

США в 2026 разместят в ФРГ дальнобойные ударные системы, включая гиперзвуковые

Матвиенко: в очереди на вождение в БРИКС находятся 24 страны
#сша
#администрация
#саммит
#нато
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Матвиенко: в очереди на вождение в БРИКС находятся 24 страны
10 июля 2024, 20:45

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

В очереди на вхождение в БРИКС находится 24 страны. Об этом телеканалу «Россия-1» заявила председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко.
«Посмотрите, 24 страны сейчас, если я не ошибаюсь, стоят в очереди, чтобы стать членами БРИКС», — сказала Матвиенко.

Также сенатор не исключает, что в перспективе к объединению могут примкнуть страны СНГ.

Матвиенко призвала к выработке критериев для новых членов БРИКС. Она отметила, что объединение не является клубом по интересам. В нем, по словам сенатора, собираются единомышленники, чьи взгляды на развитие отношений между государствами и на другие аспекты, включая международные законы, совпадают.

Россия является председателем БРИКС на ближайший год с 1 января.

Читайте также:

В МИД заявили о формировании мировой повестки странами БРИКС

Посол Моргулов: движение БРИКС в направлении создания единой валюты очевидно

FP: Присоединение Таиланда и Малайзии к союзу БРИКС пошатнет влияние США
#мир
#россия
#брикс
#валентина матвиенко
#совет федерации
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
США в 2026 разместят в ФРГ дальнобойные ударные системы, включая гиперзвуковые
10 июля 2024, 20:31

Фото: iStock/allanswart

США в 2026 году разместят в Германии дальнобойные ударные системы, включая гиперзвуковое оружие. Об этом со ссылкой на Пентагон сообщают РИА Новости. В ФРГ появятся ракеты SM-6, Tomahawk и гиперзвуковые ракеты, которые пока разрабатываются, заявили в ведомстве.
«Соединенные Штаты начнут эпизодическое развертывание средств дальнего ведения огня своей оперативной группы в Германии в 2026 году в рамках планирования постоянного размещения этих средств в будущем», — говорится в сообщении.
Указывается, что новое оружие будет с куда большей дальностью действия, чем то, что есть в Европе сейчас, а с Германией уже достигнута необходимая договоренность.

Ранее CNN сообщал, что на военных базах США в Европе усилили меры безопасности в связи с якобы готовящимся саботажем со стороны связанных с Россией лиц. Телеканал заявил, что американская разведка получила некие данные о том, что группа лиц, якобы нанятая Россией, планировала организовать несколько атак по саботажу американских военных объектов.

Читайте также:

Филиппо: Дела НАТО плохи и следующего саммита может уже и не быть

Блинкен голословно обвинил Россию в попытках диверсий и убийств в странах НАТО

Стало известно, о чем Ельцин предупреждал Клинтона
#сша
#оружие
#фрг
#германия
#ракета
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Филиппо: Дела НАТО плохи и следующего саммита может уже и не быть
10 июля 2024, 19:40

Фото: iStock/Xavier Lejeune

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что дела НАТО, вероятно, плохи и следующего саммита Североатлантического альянса может уже и не быть. Об этом он написал у себя на странице в соцсетях.
«А что, если за внешними проявлениями дела у НАТО идут гораздо хуже, чем было объявлено? Саммит в честь 75-летия проходит, но будет ли 80-й или даже 76-й юбилейный саммит? Это совсем не точно», — рассуждает французский политик.
По словам Филиппо, народ устал от конфликтов и хочет мира, и шансы Дональда Трампа на победу в ноябре на выборах растут, а его планы носят антинатовский характер.
«Остальной мир бунтует! Шанхайский форум сотрудничества объявил, что вытесняет американское военное присутствие из региона!» — заключил политик.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что официальные лица с саммита НАТО в Вашингтоне признали, что Европа и США не успевают производить оружие для Украины. Отмечалось, что многие, в том числе оборонные предприятия и Пентагон, признают, что их первоначальные расчеты о наращивании производства вооружений для Украины были слишком оптимистичными.

Читайте также:

Рассекреченный документ из архивов США: 30 лет назад Украину тайно готовили к НАТО

В ЕП раскрыли, чем на самом деле является НАТО

СМИ: на саммите НАТО открылась неожиданная правда об Украине
#сша
#форум
#оружие
#европа
#саммит
#предприятия
#мир
#нато
#пентагон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стреляет себе в ногу: Хинштейн о блокировке российских каналов на YouTube
Хинштейн: Блокируя российские каналы YouTube вынуждает РФ открывать свои сервисы
10 июля 2024, 19:38

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Видеохостинг YouTube, блокируя российские каналы, просто мотивирует развитие отечественных площадок, об этом написал депутат Государственной думы Александр Хинштейн в своём Telegram-канале
Ранее в Роскомнадзоре напомнили, что с 2020 года видеохостинг YouTube заблокировал более 200 российских каналов, при этом 83 из них были заблокированы только за 2024 год.

«Своими блокировками YouTube, сам того не понимая, стреляет себе в ногу. Он буквально вынуждает нас строить собственную инфраструктуру, при которой надобность в услугах зацензурированного видеохостинга просто отпадет. Наглядный пример - постсанкционный рост ИТ-индустрии», — подчеркнул депутат.

Хинштейн также отметил, что подобные действия площадки ничем, кроме как цензурой, назвать нельзя. Он призвал россиян пользоваться российскими хостингами для просмотра видеороликов.

Читайте также:

РКН: YouTube с начала 2024 года заблокировал 83 российских ресурса

ТАСС: запущено новое российское приложение, приближенное к YouTube

Депутат Горелкин: в России летом представят возможный аналог YouTube
#youtube
#депутат
#александр хинштейн
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«УП»: Зеленский хочет уволить премьера Шмыгаля из-за отсутствия инициатив
10 июля 2024, 19:28

Владимир Зеленский хочет уволить премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля из-за отсутствия инициатив и упадка в сферах его ответственности. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники.
«Мы "увольняли" премьера Шмыгаля уже не раз. Но так близко к отставке, как сейчас, этот Кабмин еще не был», — заявил один из собеседников.
В статье указывается, что Зеленский устал от безынициативности Шмыгаля, а сферы, за которые отвечает премьер, находятся в упадке — страна находится на грани дефолта, энергосистема разрушена.

По словам источника издания, хоть Шмыгаль и лоялен Зеленскому и не метит на более высокие должности, Зеленскому надоело «отсутствие драйва» у премьера, а также негатив населения после решений кабмина.

До этого издание «Страна.ua» со ссылкой на источники сообщало, что в Украине думают над кандидатурой первого вице-премьера в правительстве Юлии Свириденко, которая могла бы занять место Шмыгаля.

Читайте также:

Стало известно, с чем связаны перестановки во власти Украины

СМИ: на саммите НАТО открылась неожиданная правда об Украине

Объясняют существование НАТО: Гаврилов раскрыл, зачем Западу нужна Украина
#украина
#премьера
#кабмин
#зеленский
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эстония, Литва и Латвия хотят выйти из единой энергосистемы с РФ и Белоруссией
10 июля 2024, 19:07

Фото: iStock/Aryut

Эстония, Литва и Латвия хотят выйти из единой электроэнергетической системы с Белоруссией и Россией (БРЭЛЛ). О решении этих трех стран Прибалтики не продлевать контракт об электроснабжении, а также о намерении полностью перейти на новую систему к февралю 2025 года, говорится в совместном заявлении на сайте Минэнерго Литвы.
«В ближайшие недели операторы Балтийской системы энергопередачи проинформируют другие стороны о своем совместном решении не продлевать контракт по БРЭЛЛ <...>. После решения о непродлении контракта БРЭЛЛ страны Балтии проведут испытания собственной системы и синхронизируются с сетями континентальной Европы в феврале 2025 года», - говорится в совместном заявлении прибалтийских стран.
Эстония, Литва и Латвия хотят синхронизировать свои сети с Европой через Польшу. После соединения с европейской системой, они отключатся от БРЭЛЛ, о чем должны сообщить России и Белоруссии за шесть месяцев.

Ранее сообщалось, что Польша и государства Прибалтики желают защититься от России, создав непреодолимое препятствие на границе с РФ и Белоруссией по единой схеме, сообщает чешское издание Lidovky.

По словам журналистов, заплатить за этот новый «железный занавес» Польша и Прибалтика предлагают Европейскому Союзу. Они позиционируют проект как общеевропейский проект и планируют привлечь ЕС к финансированию в размере 2,4 миллиардов евро.

Читайте также:

Литва собирается выйти из Конвенции о запрете кассетных боеприпасов

Латвия приступила к уничтожению дорог на границе с Россией

Эстония обвинила Россию в исчезновении буев на реке Нарва
#евро
#проект
#страны
#контракт
#польша
#ес
#латвия
#эстония
#рф
#литва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Орбан спрогнозировал следующие два месяца СВО
El Pais: Орбан посчитал следующие пару месяцев СВО самыми драматичными
10 июля 2024, 18:07

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Следующие пару месяцев спецоперации будут самыми драматичными. Такое опасение высказал венгерский премьер Виктор Орбан в своем конфиденциальном докладе председателю Евросовета Шарлю Мишелю. Об этом пишет издание El Pais, сославшись на документ.
«Следующие два месяца на линии фронта на Украине будут «более драматичными, чем когда-либо», — цитируют Орбана журналисты.

Премьер-министр Венгрии отметил высокую вероятность того, что на данный момент предложения прекратить огонь воспримут более благосклонно, указывается в материале.

Кроме того, убежден Орбан, российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин настроены на мирный диалог Москвы и Киева до конца 2024 года, утверждают обозреватели.

Орбан посещал столицу 5 июля в рамках встречи с Путиным. Политики обсудили украинский кризис и ряд других вопросов.

Читайте также:

Орбан предположил, когда состоятся переговоры между Россией и Украиной

Орбан указал на увеличение шансов на перемирие на Украине

«Европейская правда»: Орбан подготовил письмо для ЕС после разговора с Путиным
#мир
#россия
#украина
#венгрия
#война
#сво
#владимир путин
#виктор орбан
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Армия Израиля ударила по военной инфраструктуре Сирии в районе Голанских высот
ЦАХАЛ ударил по сирийской военной инфраструктуре в районе Голанских высот
10 июля 2024, 17:20

Фото: istockphoto/Diy13

Израильские военнослужащие ударили по сирийской военной инфраструктуре в районе Голанских высот, что оспариваются двумя государствами. Соответствующее заявление размещено в Telegram-канале Вооруженных сил Израиля.
«Некоторое время назад танки и артиллерия ЦАХАЛ нанесли удар по военной инфраструктуре, которая использовалась сирийскими военными, что нарушило Соглашение о разъединении между Израилем и Сирией 1974 года в буферной зоне», — говорится в публикации.

При этом ответственность Израиль возложил на сирийскую сторону, обвиняя в «попытках нарушения суверенитета» страны.

Соглашение о разъединении в мае 1974 года подписали США, Израиль и Сирия. По нему территорию, огибавшую с востока регион Голанских высот и которую занял Тель-Авив, преобразовали в демилитаризованную, она должна была управляться ООН. При этом ее занял ЦАХАЛ, несмотря на то, что формально территория признана частью Сирии.

Читайте также:

ЦАХАЛ вводит паузу в боевых действиях на юге сектора Газа в гуманитарных целях

Военные ЦАХАЛ замаскировались под палестинцев при спасении пленных в секторе Газа

ЦАХАЛ: среди четырех освобожденных заложников ХАМАС оказался россиянин Козлов
#мир
#израиль
#сирия
#война
#цахал
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф