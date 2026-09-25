12-летний мальчик отбился от медведицы во дворе своего дома
В США школьник отбился от медведицы, которая забралась во двор его дома. Об этом сообщает телеканал WILX-TV.
Инцидент произошел вечером воскресенья, 20 сентября, в городе Беллингхем, штат Вашингтон. В тот день 12-летний Робин Уэстгейт поужинал с семьей и вышел на задний двор, где нос к носу столкнулся с медведицей. По его словам, они испугались друг друга, и «выбор был невелик: драться или умереть».
Хищница дважды нападала на мальчика, расцарапала ему бок и ногу, а затем схватила зубами за запястье. В ответ подросток ткнул ее пальцем в глаз, начал бить и кричать. На шум прибежал отец ребенка, и медведица набросилась на него, вцепившись ему в руку. Мужчина рассказал, что нанес зверю «самый сильный удар в своей жизни», после чего тот убежал.
С тех пор хищница снова приходила на участок семьи. Власти установили рядом ловушку, но поймать животное пока не удалось. Мальчик рассказал, что медведи в их районе появляются часто и он знал, как себя вести, однако бой со зверем его сильно напугал.
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