Стало известно, в какую сумму обходится россиянам подготовка детей к ОГЭ и ЕГЭ

11 мая 2026, 12:48

Подготовка детей к ОГЭ и ЕГЭ обходится россиянам в 140 тыс. рублей в год

Средняя стоимость одного занятия по подготовке к ОГЭ в 2026 году достигла 1500 рублей, что на 14% выше показателя прошлого года. Такие данные содержатся в опросе финансового маркетплейса «Выберу.ру».





В материале «Газеты.Ru» говорится, что при двух занятиях в неделю по одному предмету месячные расходы семей составляют 12 тыс. рублей, а годовые — от 55 до 70 тыс. рублей. Если ребенок готовится к двум экзаменам (чаще всего к русскому языку и математике), бюджет увеличивается до 110-140 тыс. рублей в год.



Чаще всего родители оплачивают два занятия в неделю по одному предмету (34% опрошенных), 28% респондентов выбирают одно занятие, 23% — три. Четыре и более занятий в неделю посещают 15% детей. Самыми востребованными предметами для подготовки к ОГЭ стали математика (72% родителей оплачивают занятия), русский язык (68%), английский язык (41%), физика (29%) и химия (24%).



Что касается ЕГЭ, средняя стоимость одного занятия выросла за год на 15% и составляет 1800–2500 рублей. Годовые расходы на один предмет достигают 70-100 тыс. рублей против 60-85 тыс. годом ранее. При подготовке к двум-трем экзаменам суммарные затраты составляют 150-200 тыс. рублей и выше.



Наиболее популярные предметы у будущих выпускников — математика (76% семей), русский язык (41%), английский язык (42%, но спрос снизился на 7 п.п.), при этом заметно вырос интерес к физике (38%, +9 п.п.) и биологии (33%, +8 п.п.). В опросе, проведенном маркетплейсом «Выберу.ру», приняли участие 2500 родителей школьников.



