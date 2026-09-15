В Новосибирской области вырос спрос на репетиторов для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ

15 сентября 2026, 16:03

Фото: iStock/Olga Yastremska

В Новосибирской области к началу осени резко вырос спрос на услуги репетиторов. Об этом сообщили аналитики сервиса «Авито Услуги».





Так, уже в конце лета родители начали на 88% чаще интересоваться занятиями по ОГЭ, а по ЕГЭ — в два раза. При этом на 16% увеличился интерес к дополнительному обучению. Чаще всего родители ищут подготовку к экзаменам, занятия для повышения успеваемости и изучение иностранных языков.





«Спрос на подготовку к ЕГЭ и ОГЭ рос быстрее предложения: количество объявлений по ЕГЭ увеличилось на 37 %, по ОГЭ — на 38 %. Средняя стоимость занятия с репетитором по обоим экзаменам составила 1000 рублей за академический час», — пишет Om1 Новосибирск.