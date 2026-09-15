В Новосибирской области вырос спрос на репетиторов для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ
В Новосибирской области к началу осени резко вырос спрос на услуги репетиторов. Об этом сообщили аналитики сервиса «Авито Услуги».
Так, уже в конце лета родители начали на 88% чаще интересоваться занятиями по ОГЭ, а по ЕГЭ — в два раза. При этом на 16% увеличился интерес к дополнительному обучению. Чаще всего родители ищут подготовку к экзаменам, занятия для повышения успеваемости и изучение иностранных языков.
«Спрос на подготовку к ЕГЭ и ОГЭ рос быстрее предложения: количество объявлений по ЕГЭ увеличилось на 37 %, по ОГЭ — на 38 %. Средняя стоимость занятия с репетитором по обоим экзаменам составила 1000 рублей за академический час», — пишет Om1 Новосибирск.
В регионе наблюдается значительный рост спроса на репетиторов: на 58% увеличилось количество запросов на занятия по повышению успеваемости, на 55% — для помощи с домашними заданиями, на 40% — для подготовки к ВПР, на 33% — к олимпиадам. Средняя стоимость таких занятий составляет около 1000 рублей. Также возрос интерес к изучению иностранных языков.