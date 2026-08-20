Стало известно, во сколько обойдется сбор ребенка в школу в Новосибирске
Родители из Новосибирска чаще всего не доверяют готовым канцелярским наборам и предпочитают покупать предметы для школьного портфеля самостоятельно. Такие данные получила сеть гипермаркетов «Лента» после проведения соответствующего исследования.
Так, минимальный набор к 1 сентября для первоклассника обойдется примерно в 4,2 тысячи рублей, для учеников средней школы — в 3,8 тысячи, а для выпускников — в 3,7 тысячи. В эту стоимость входят рюкзак, дневник, тетради с обложками, пенал, ручки, карандаши и даже сменная обувь, сообщает Om1 Новосибирск.
При этом каждый пятый родитель самостоятельно выбирает канцелярию для ребенка, а 56% принимают решение совместно с детьми, еще 8% полностью покупают то, что выбирают дети, при этом 14% действуют по обстоятельствам.
А вот школьную форму без согласования с детьми покупают лишь 6% опрошенных родителей. 37% ищут варианты вместе со школьниками, 24% предлагают выбор из нескольких вариантов, 17% дают детям возможность выбрать вещи самостоятельно.
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