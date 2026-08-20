Стало известно, во сколько обойдется сбор ребенка в школу в Новосибирске

20 августа 2026, 14:04

В Новосибирске минимальный набор для школьника стоит около 4 тыс. рублей

Фото: iStock/artisteer

Родители из Новосибирска чаще всего не доверяют готовым канцелярским наборам и предпочитают покупать предметы для школьного портфеля самостоятельно. Такие данные получила сеть гипермаркетов «Лента» после проведения соответствующего исследования.