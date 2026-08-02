Стало известно, во сколько раз в Подмосковье выросла популяция бобров

02 августа 2026, 16:40

Популяция бобров в Подмосковье выросла почти в 70 раз

Фото: Istock / SSV-Photo

Численность бобров в Московской области за последние десятилетия выросла в десятки раз. Если в 1970-х годах в регионе оставалось всего около 150–200 животных, то сейчас специалисты оценивают популяцию примерно в 12 тысяч особей. Об этом сообщает Mash.