Стало известно, во сколько раз в Подмосковье выросла популяция бобров
Численность бобров в Московской области за последние десятилетия выросла в десятки раз. Если в 1970-х годах в регионе оставалось всего около 150–200 животных, то сейчас специалисты оценивают популяцию примерно в 12 тысяч особей. Об этом сообщает Mash.
Главной причиной резкого сокращения численности бобров в прошлом стал высокий спрос на их мех. Шкуры животных использовали для изготовления зимних шапок, воротников и других элементов одежды. Из-за массовой охоты популяция практически оказалась на грани исчезновения.
Однако ситуация изменилась, когда меховые изделия перестали пользоваться прежней популярностью. Охота на бобров значительно сократилась, а дополнительного интереса со стороны промысловиков мясо животных не вызвало — охотники отмечали его специфический вкус и запах, сравнивая его с рыбой.
Кроме того, бобров начали расселять в подходящие для них водоёмы, а добычу животных стали ограничивать. Всё это позволило популяции быстро восстановиться.
Теперь бобры стали заметными жителями Подмосковья и активно меняют окружающую среду. Животные строят плотины на ручьях и небольших реках, из-за чего уровень воды повышается, а некоторые территории могут уходить под воду. В отдельных местах такие «стройки» уже создавали сложности для отвода воды. Помимо этого, бобры валят деревья, повреждают растительность и всё чаще появляются рядом с дачными участками и дорогами.
Экологи отмечают, что возвращение бобров стало примером восстановления исчезающего вида, однако их численность теперь требует контроля, чтобы сохранить баланс между природой и интересами жителей региона.
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