В Сочи будут судить 63-летнего жителя, обвиняемого в мошенничестве
Прокуратура Адлерского района Сочи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 63-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере — по части 4 статьи 159 УК РФ. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».
По версии следствия, в феврале 2022 года обвиняемый предложил потерпевшему передать денежные средства в качестве займа. При этом мужчина якобы пообещал в дальнейшем оформить на него права собственности на квартиру в строящемся доме.
Однако, как считают следователи, изначально выполнять взятые на себя обязательства он не планировал и не имел такой возможности. В результате подозреваемый, по данным дела, завладел денежными средствами потерпевшего на общую сумму 6,6 миллиона рублей.
После завершения расследования уголовное дело направлено в Адлерский районный суд города Сочи для рассмотрения по существу. В случае признания вины мужчине может грозить серьёзное наказание, поскольку речь идёт о мошенничестве в особо крупном размере. Окончательное решение по делу предстоит принять суду.
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