В Сочи будут судить 63-летнего жителя, обвиняемого в мошенничестве

02 августа 2026, 15:49

В Сочи будут судить мужчину, обвиняемого в мошенничестве на 6,6 млн рублей

Фото: Istock / Vera Akulenok

Прокуратура Адлерского района Сочи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 63-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере — по части 4 статьи 159 УК РФ. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».