В России увеличилось количество операций по уменьшению груди
В России заметно выросло число мужчин, которые обращаются к пластическим хирургам из-за увеличения груди. По данным специалистов, за последний год спрос на операции по уменьшению грудных желёз вырос примерно на 30%.
Как рассказали хирурги Baza, всё чаще пациенты приходят с диагнозом гинекомастия — состоянием, при котором у мужчин увеличиваются грудные железы. Если раньше основными причинами проблемы считались ожирение и гормональные нарушения, то сейчас врачи всё чаще обращают внимание ещё на один фактор — приём различных препаратов.
По словам кандидата медицинских наук Антона Самсонова, спровоцировать рост тканей груди могут некоторые лекарства, в том числе отдельные антидепрессанты, мочегонные средства и препараты от тошноты. Другие специалисты также отмечают возможное влияние средств для желудочно-кишечного тракта на основе домперидона.
При этом врачи призывают не паниковать: далеко не у каждого мужчины, принимающего такие препараты, появятся заметные изменения фигуры. Всё зависит от индивидуальных особенностей организма, дозировки и продолжительности лечения.
Операцию мужчины обычно рассматривают в тех случаях, когда увеличение груди становится выраженным и начинает доставлять психологический или физический дискомфорт. В Москве стоимость такой процедуры в среднем составляет 150–185 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге цены могут значительно отличаться: в государственных учреждениях операция обойдётся примерно в 60–90 тысяч рублей, а в частных клиниках — от 120–180 тысяч рублей и выше.
Однако хирургическое вмешательство выбирают не все пациенты. Некоторые мужчины пытаются решить проблему с помощью гормональной терапии под контролем врачей.
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