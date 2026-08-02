В России увеличилось количество операций по уменьшению груди

02 августа 2026, 16:16

Мужчины стали чаще уменьшать грудь — спрос на операции вырос на 30%

Фото: Istock / fizkes

В России заметно выросло число мужчин, которые обращаются к пластическим хирургам из-за увеличения груди. По данным специалистов, за последний год спрос на операции по уменьшению грудных желёз вырос примерно на 30%.