Женщина из ревности забила знакомую

02 августа 2026, 15:47

В Красноярске женщина с подругой забила соперницу из ревности

Фото: iStock/Roman Chekhovskoy

Жительница Красноярска получила восемь лет колонии за жестокое избиение соперницы. Об этом информирует краевая прокуратура.