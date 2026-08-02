Женщина из ревности забила знакомую
Жительница Красноярска получила восемь лет колонии за жестокое избиение соперницы. Об этом информирует краевая прокуратура.
По информации ведомства, обвиняемая вместе со своим сожителем и подругой употребляла алкогольные напитки. В ходе застолья гостья проявляла знаки внимания к мужчине. Это вызвало гнев у хозяйки, которая схватила жертву за волосы, вытолкала в коридор и жестоко избила ее, нанеся не менее 58 ударов.
После этого красноярка заметила проходящую мимо соседку и пригласила ее войти. Узнав о произошедшем, соседка решила присоединиться к избиению и ударила лежавшую на полу потерпевшую каблуком сапога по лицу.
На утро компания покинула место происшествия, оставив избитую женщину на полу. Позже вернулся сожитель и вызвал скорую помощь, но спасти пострадавшую не удалось.
Нападавшую и ее подругу задержали. Суд приговорил одну из женщин к восьми годам колонии общего режима, а ее соучастница ожидает отдельного судебного разбирательства.
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