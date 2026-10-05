Стало известно, во сколько россиянам обойдётся новогодний отдых за границей

05 октября 2026, 10:46

Отдых в Египте на Новый год обойдётся россиянам до 350 тысяч рублей

Фото: iStock/lusea

Двухнедельная поездка в пятизвёздочный отель Египта на новогодние праздники может стоить россиянам до 350 тысяч рублей. В цену входит формат «всё включено».