Стало известно, во сколько россиянам обойдётся новогодний отдых за границей
Двухнедельная поездка в пятизвёздочный отель Египта на новогодние праздники может стоить россиянам до 350 тысяч рублей. В цену входит формат «всё включено».
В беседе с Bloomberg источник сообщил, что праздничные туры для путешественников из России выросли в цене на 15%. Отдых в Турции или ОАЭ в этот период предлагают от 290–300 тысяч рублей.
Наиболее востребованными зарубежными маршрутами у россиян остаются Египет, Эмираты, Таиланд и Вьетнам. Туроператоры фиксируют рост интереса к поездкам в Китай на зимние каникулы.
На новогодних праздниках в Китае стоит начать путешествие с Пекина: прогуляться по площади Тяньаньмэнь и старинным кварталам хутунов, увидеть Запретный город и Храм Неба, а затем отправиться к одному из участков Великой Китайской стены — например, Бадалин или Мутяньюй. Зимой здесь меньше туристов, а заснеженные горные пейзажи делают поездку особенно атмосферной. Вечером можно посетить традиционное представление пекинской оперы и попробовать местную кухню — знаменитую утку по-пекински, горячие пельмени цзяоцзы и согревающие супы.
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