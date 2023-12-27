Блогера Елисеева приговорили к 14 годам колонии по делу о госизмене

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Блогера Феликса Елисеева приговорили к 14 годам лишения свободы по делу о госизмене. Об этом создатель проекта «Она развалилась» Евгений Бузев сообщил в Facebook.*
Телеграм-канал «Осторожно, новости» ранее сообщал, что спустя девять месяцев после этого блогером вновь заинтересовались правоохранительные органы. По версии следователей, Елисеев перечислял украинцу криптовалюту, которая впоследствии была потрачена на амуницию для ВС Украины. Уточняется, что мужчина не стал отрицать вину.
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Диана Аванесян