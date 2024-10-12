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Стало известно, за что оштрафовали вдову Маслякова

Главреда «КВН ТВ» Маслякову оштрафовали за выпуски с Макаревичем* и Слепаковым*
12 октября 2024, 19:14
Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

Таганский суд Москвы оштрафовал главного редактора телеканала «КВН ТВ» Светлану Маслякову за показ старых выпусков, в которых юморист Семён Слепаков* и музыкант Андрей Макаревич* показаны без уточнения их статуса иноагентов. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что о штрафе в размере четырёх тысяч рублей стало известно ещё 8 октября, однако причина его назначения названа только сейчас. Решением суда Маслякова была признана виновной по статье о злоупотреблении свободой массовой информации.

В материалах суда говорится, что в июне по телеканалу «КВН ТВ» показывали старые выпуски передачи «Вне игры». Там была юмористическая зарисовка с участием Слепакова*, однако отсутствовала необходимая маркировка, указывающая на его статус иноагента.



На следующий день в эфире крутили архивные выпуски «Высшей лиги. Второй четвертьфинал – 2008» и «Высшей лиги. Первый полуфинал – 2008». В членах жюри сидел Макаревич*, и при его объявлении также не был подписан статус.

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*признаны Минюстом РФ иноагентами
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На Москву надвигается Североатлантический циклон «Хельма», ожидается мокрый снег
Циклон «Хельма» принесёт мокрый снег в Москву на следующей неделе
12 октября 2024, 18:37

Фото: iStock/nemar74

На следующей неделе на Москву обрушится Североатлантический циклон «Хельма», который принесёт с собой похолодание, дожди и мокрый снег. Об этом в своём Telegram-канале написал ведущий специалист погоды «Фобос» Михаил Леус.
Отмечается, что из-за этого циклона погода станет пасмурной и ветреной, будут идти дожди, сопровождаемые первым в этом сезоне мокрым снегом. Температура воздуха понизится до 3... 5 градусов, что является климатической нормой для первых дней ноября.

Леус подчеркнул, что 15 октября Москва попадёт под влияние задней части циклона, движущегося в северо-западном направлении. Погода будет облачной с порывистым ветром, температура воздуха не поднимется выше 8 градусов.

16 октября влияние «Хельмы» на погоду будет ослабевать, осадки будут носить локальный и кратковременный характер. Однако температура не поднимется, оставшись на том же уровне, что и во вторник.

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#погода
#снег
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#циклон
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В «Ленкоме» рассказали о самочувствии актёра Александра Збруева
«Ленком»: Збруев продолжает лечение и пока не выйдет на сцену
12 октября 2024, 17:51

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Народный артист РСФСР Александр Збруев продолжает проходить курс лечения в больнице, поэтому в ближайшее время он точно не выйдет на сцену. Об этом пресс-служба театра «Ленком Марка Захарова» сообщила в беседе с РИА Новости.
Ранее Telegram-канал SHOT писал, что Збруев готовится к выписке и уде 22 октября выйдет на сцену, где сыграет в спектакле «Вишнёвый сад».

Отмечается, что канал не обращался за информацией напрямую в театр. А полный актёрский состав спектакля был опубликован на официальном сайте «Ленкома» 3 октября. В нём Збруев не числится, поскольку он продолжает проходить плановое лечение в стационаре.

Ранее сообщалось, что актёр перенёс тяжёлую операцию.

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#театр
#актёр
#лечение
#больница
#здоровье
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Девять образовательных объектов построили инвесторы в Москве в этом году
12 октября 2024, 17:38

Фото: iStock/ilkercelik

Девять образовательных объектов были возведены инвесторами по договорам участия с начала года в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба московского градостроительного комплекса.
Отмечается, что новые объекты образования построены в Юго-Восточном, Западном и Новомосковском административных округах Москвы. В общей сложности они вмещают в себя свыше трёх тысяч учеников школ и около 1,5 тысяч воспитанников детских садов. Все возведённые объекты передаются в городскую системы образования.

Новые объекты были построены девелоперами в рамках подписанных с руководством города договоров участия в развитии инфраструктуры застраиваемой территории. Такой формат совместной работы позволяет Москве расширять образовательную инфраструктуру с привлечением частных инвесторов.

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#москва
#строительство
#школы
#детские сады
#инвесторы
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В Москве все системы теплоснабжения перевели на зимний режим работы
12 октября 2024, 17:27

Фото: iStock/nikkimeel

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы провели ряд мероприятий по осуществлению перевода систем теплоснабжения на зимний режим работы. Об этом в беседе с журналистами сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
Он подчеркнул, что перевод систем теплоснабжения на зимний режим работы был осуществлён штатно и в соответствии с ранее утверждёнными графиками за счёт заблаговременно проведённой масштабной подготовки.

Подача тепла в настоящее время проводится в жилые дома, соцучреждения, а также по решению городской администрации – в офисные здания, на предприятия торговли и промышленности.

Бирюков напомнил, что в этом году отопительный сезон в столице стартовал позднее обычного из-за тёплой погоды в течение всего сентября.

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#москва
#теплоснабжение
#зима
#благоустройство
#отопительный сезон
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В Подмосковье студотряды провели конкурс профессионального мастерства среди активистов ЦФО
В Подмосковье прошёл конкурс профессионального мастерства для бойцов студотрядов
12 октября 2024, 17:02

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики Московской области

В подмосковной Коломне прошёл конкурс профессионального мастерства среди студенческих сельскохозяйственных отрядов «Труд Крут». Соревнования проводились при поддержке Министерства информации и молодёжной политики Московской области.
В конкурсе приняли участие ребята из шести субъектов Центрального федерального округа. На протяжении трёх дней активисты студенческих отрядов показывали свои знания, умения и навыки в области ветеринарии, зоотехнии, агрономии, технологии переработки продукции и сборе сезонного урожая.

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики Московской области

«Победители в каждой компетенции войдут в сборную студенческих сельскохозяйственных отрядов ЦФО и выступят на конкурсе профессионального мастерства на лучший сельскохозяйственный отряд на Всероссийском слёте студенческих отрядов в ноябре», — сказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Студенты РСО Московской области показали отличные результаты. Арина Арсеньева, студентка из Сергиева Посада, заняла 1 место в компетенции «Ветеринария», Милослава Дурова из Коломенского аграрного колледжа им. Н.Т. Козлова стала лучшей в компетенции «Зоотехния», 1 место в компетенции «Технология переработки продукции» заняла студентка Волоколамского аграрного техникума «Холмогорка» Вероника Козлова.

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики Московской области

В свободное от соревнований время студенты посетили с экскурсией Коломенский Кремль, музей «Коломенская пастила», приняли участие в развлекательных мероприятиях.

«Мы очень гордимся тем, что команды студенческих отрядов Московской области заняли так много призовых мест. Ребята много трудятся, постоянно учатся и совершенствуют свои навыки. Дальше — больше!», — отметил командир студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики Московской области

Молодёжная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды» (РСО) — крупнейшая молодежная организация страны, которая временно трудоустраивает более 225 тысяч молодых людей из 83 субъектов РФ, занимается патриотическим воспитанием и развивает творческий и спортивный потенциал молодёжи.

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#студенты
#технологии
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#конкурс
#подмосковье
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Глава Дагестана обещал поддержку Керимову после угроз Кадырова о кровной мести
Глава Дагестана Меликов обещал поддержать Керимова после угроз Кадырова
12 октября 2024, 16:18

Фото: istockphoto/Artaxerxes Longhand

Глава Дагестана Сергей Меликов обещал оказать поддержку сенатору Сулейману Керимову, поблагодарив его за добрые дела. Запись опубликовал 12 октября официальный портал Дагестана.
Заявление Меликова прозвучало после слов главы Чечни Рамзана Кадырова, который пригрозил Керимову и депутатам Госдумы кровной местью.

Во время выступления в Махачкале Меликов отметил, что Керимов активно помогает семьям участников специальной военной операции и обеспечивает храмы в Дербенте. Он знаменит, что люди, получившие помощь от Керимова, всегда будут рядом с ним.
«Народ всегда будет благодарен подобным людям. А именно Сулейману Абусаидовичу Керимову. И всегда поддержит его, когда эта поддержка ему понадобится», — сказал Меликов.

Кадыров ранее заявил, что у офиса Wildberries на него готовилось покушение, в котором участвовали Керимов, Курбанов и Барахоев. Глава Чечни добавил, что у него есть свидетели. Если обвинение не опровергнут, Кадыров обещал объявить кровную месть.

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Миллиардер Усманов намерен привлечь немецкого журналиста к ответственности за клевету
Усманов намерен привлечь Зеппельта к ответственности за клевету
12 октября 2024, 15:54

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Миллиардер Алишер Усманов подал заявление о преступлении против журналиста ARD Ханса-Йоахима (Хайо) Зеппельта в прокуратуру Кёльна. Об этом пишет издание Bild.
Отмечается, что бизнесмен обвинил журналиста в клевете и наговоре. Поводом для этого стал репортаж Зеппельта об Олимпийских играх в Париже, где он утверждал, что Усманов, руководивший Международной федерацией фехтования (FIE) до временной приостановки полномочий в 2022 году, якобы разработал целую «систему подкупа судей» в этом виде спорта.

После этого Усманов обратился в Гамбургский земельный суд и выиграл его. В результате было запрещено распространять заявления Зеппельта, которые были признаны нарушающими права личности и основанными лишь на подозрениях.

В случае нарушения этого судебного запрета ответчики каждый раз будут выплачивать штраф в 250 тысяч евро. В связи с этим ARD пришлось удалить репортаж со своего сайта Sportschau.

Теперь же Усманов намерен привлечь Зеппельта к уголовной ответственности.

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#бизнес
#журналист
#прокуратура
#суд
#штраф
#нарушения
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Московские фонтаны переходят в режим «зимней спячки»
Бирюков: сезон работы московских фонтанов завершён
12 октября 2024, 14:56

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Московские фонтаны переключаются в режим «зимней спячки». Сезон их работы завершился, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков, слова которого приводит «Москва 24».
В ближайшее время специалисты Комплекса городского хозяйства приступят к работам по очистке чаш и скульптур фонтанов, демонтажу оборудования и фонарей подводной подсветки. После этого столичные фонтаны будут законсервированы на зиму.

Ранее в этот день Бирюков также сообщил, что коммунальщики проводят промывку дорог и тротуаров города с использованием специального шампуня. Сначала дорогу промывают специальным безопасным чистящим средством, после чего смывают его водой. Это позволяет убрать масляные пятна и иные загрязнения, которые не отмываются простой водой.

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#москва
#фонтан
#коммунальные службы
#благоустройство
#специалисты
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В Москве моют шампунем дороги и тротуары
Заммэра Бирюков: дороги и тротуары Москвы моют шампунем
12 октября 2024, 14:06

Фото: istockphoto/Sebastian Ramirez Morales

В Москве проводят промывку дорог и тротуаров с использованием специального шампуня. Сначала проезжую часть обрабатывают безопасным чистящим средством, а затем смывают его водой. Об этом сообщил 12 октября заместитель мэра Петр Бирюков.
Он отметил, что в субботу в столице чистят все асфальтобетонные и плиточные покрытия на всей территории проезжей части, включая парковку, тротуары и дворовые территории. Сначала специалисты нанесут моющее средство, а затем смывают его обычной водой.

Такую промывку с применением шампуня проводят весной и осенью. Этот метод эффективно удаляет масляные пятна, а также другие загрязнения, которые не исчезают при обычной мойке.

Средство безопасно для человека и природы, отметили в столичном правительстве. Оно полностью разлагается в почве и не содержит кислот и щелочей.

В работе участвуют необходимые бригады коммунальных служб и специализированная техника. Автомобилистов просят отнестись с пониманием, не мешать технике и рабочим.

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#специалисты
#тротуары
#дороги
#благоустройство
#москва
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