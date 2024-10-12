Стало известно, за что оштрафовали вдову Маслякова

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Таганский суд Москвы оштрафовал главного редактора телеканала «КВН ТВ» Светлану Маслякову за показ старых выпусков, в которых юморист Семён Слепаков* и музыкант Андрей Макаревич* показаны без уточнения их статуса иноагентов. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что о штрафе в размере четырёх тысяч рублей стало известно ещё 8 октября, однако причина его назначения названа только сейчас. Решением суда Маслякова была признана виновной по статье о злоупотреблении свободой массовой информации.
В материалах суда говорится, что в июне по телеканалу «КВН ТВ» показывали старые выпуски передачи «Вне игры». Там была юмористическая зарисовка с участием Слепакова*, однако отсутствовала необходимая маркировка, указывающая на его статус иноагента.
На следующий день в эфире крутили архивные выпуски «Высшей лиги. Второй четвертьфинал – 2008» и «Высшей лиги. Первый полуфинал – 2008». В членах жюри сидел Макаревич*, и при его объявлении также не был подписан статус.
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*признаны Минюстом РФ иноагентами
В материалах суда говорится, что в июне по телеканалу «КВН ТВ» показывали старые выпуски передачи «Вне игры». Там была юмористическая зарисовка с участием Слепакова*, однако отсутствовала необходимая маркировка, указывающая на его статус иноагента.
На следующий день в эфире крутили архивные выпуски «Высшей лиги. Второй четвертьфинал – 2008» и «Высшей лиги. Первый полуфинал – 2008». В членах жюри сидел Макаревич*, и при его объявлении также не был подписан статус.
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*признаны Минюстом РФ иноагентами
Анастасия Чинкова