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Музыкант Андрей Макаревич* попал под влияние Украины и осуществляет политическую деятельность в её интересах. Одной из причин признания его иноагентом стали его обвинения российской армии в якобы причастности к военным преступлениям.
Об этом говориться в судебном документе Замоскворецкого районного суда города Москвы, размещённом на официальном сайте судов общей юрисдикции. То, что музыкант занимается политической деятельностью в интересах иностранного источника, подтвердили в Главном управлении по борьбе с экстремизмом МВД РФ. Это проявляется в его интервью СМИ-иноагентам, которые он затем распространяет в своих социальных сетях.
Министерство юстиции РФ включило Макаревича* в перечень иноагентов в сентябре 2022 года. Позже музыкант оспаривал это решение, заявляя, что оно «представляет собой дискриминацию» и унижает его достоинство, однако иск был отклонён.
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* Признан иноагентом в РФ
Александр Бойцов