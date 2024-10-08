Вдову Маслякова оштрафовали за злоупотребление свободой СМИ

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Вдову Александра Маслякова Светлану оштрафовали по статье о злоупотреблении свободой массовой информации. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Отмечается, что главреда телеканала «КВН ТВ» признали виновной в совершении административного правонарушения по статье о злоупотреблении свободой массовой информации. В качестве наказания ей был выписан штраф в размере четырёх тысяч рублей.
Подробности дела не приводятся.
Подчеркнём, что данная статья заключается в запрете на распространение информации об организации, включённой в перечень общественных и религиозных объединений, без указания на то, что данная компания ликвидирована или запрещена.
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Подробности дела не приводятся.
Подчеркнём, что данная статья заключается в запрете на распространение информации об организации, включённой в перечень общественных и религиозных объединений, без указания на то, что данная компания ликвидирована или запрещена.
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Анастасия Чинкова