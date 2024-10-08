Вдову Маслякова оштрафовали за злоупотребление свободой СМИ

Чемпионка России по ледолазанию Алена Власова умерла в возрасте 35 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации альпинизма России во вторник, 8 октября. Детали гибели официально не назвали, по неофициальной версии, причиной смерти стал укус клеща.