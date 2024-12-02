Стало известно, за какое время раскупили билеты на «Щелкунчика» в Большой театр

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Билеты на новогодний балет «Щелкунчик» в Большой театр для зрителей от 14 до 22 лет, в категории «60 плюс», а также для ветеранов боевых действий раскупили за две минуты. Об этом информирует РИА Новости.
Продажи стартовали на официальном сайте в понедельник, 2 декабря, в 10:00 мск. Примечательно, что в кассах театра нельзя было приобрести билеты.
Согласно информации агентства, на балкон второго яруса билет стоил 25 тыс рублей, на третий ярус — 12,5 тыс рублей, на четвертый ярус — 5 тыс рублей.
Большой театр представит в этом месяце 18 показов знаменитого новогоднего спектакля «Щелкунчик».
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Согласно информации агентства, на балкон второго яруса билет стоил 25 тыс рублей, на третий ярус — 12,5 тыс рублей, на четвертый ярус — 5 тыс рублей.
Большой театр представит в этом месяце 18 показов знаменитого новогоднего спектакля «Щелкунчик».
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Екатерина Коршунова