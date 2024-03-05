Стало известно, зачем нужны женщины в рядах ВСУ

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Количество женщин в рядах Вооруженных сил Украины будет расти.
Об этом в интервью сайту news.ru заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко. По его мнению, это происходит из-за проблем с мобилизацией на Украине.
Случаи, когда женщины все-таки оказываются на передовой, Онуфриенко считает глупостью командиров. По его словам, самая тренированная женщина может носить длительное время в походных условиях максимум 25 кг, тогда как даже минимальная нагрузка у мужчин превышает этот вес.
Такого же мнению придерживается депутат Госдумы, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай. В то же время он отметил, что женщины, оказавшись в непривычных для себя боевых условиях, могут проявлять такую жестокость, которая не снилась и самым отчаянным бойцам ВСУ.
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«Никто уже не скрывает, что у ВСУ не хватает мобилизационного потенциала, не хватает добровольцев, мотивированных бойцов. В 2023 году стало известно, что закупаются десятки тысяч комплектов женской формы — этого никто не скрывал», — считает Онуфриенко.
Такого же мнению придерживается депутат Госдумы, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай. В то же время он отметил, что женщины, оказавшись в непривычных для себя боевых условиях, могут проявлять такую жестокость, которая не снилась и самым отчаянным бойцам ВСУ.
«Для женщин — ненормально воевать, тем более непосредственно в боевых порядках. Для женской психики это отнюдь не норма, поэтому часто возникает аномалия. Поэтому женщины на войне склонны скатываться в садизм, — порой на такую жестокость не способен никакой мужик. Палачи из них выходят великолепные», — сказал Бородай.Между тем, news.ru со ссылкой на воекора Александра Сладкова напоминает, что с начала специальной операции на Украине было уже как минимум два случая массовой сдачи женщин из ВСУ.
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Артем Кузьмин