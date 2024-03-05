«Уложили в сырую землю»: офицер ВСУ рассказал о судьбе украинских добровольцев

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Мотивировать украинцев идти на фронт бесполезно: те, кто добровольно хотел стать участником конфликта с Россией, уже сходили на фронт и лежат в сырой земле. Об этом в интервью для агентства УНИАН заявил офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Лапин.
Несмотря на все разговоры Владимира Зеленского об ужесточении норм всеобщей мобилизации на Украине, мужчины продолжают массово избегать призыва на фронт, отсиживаются дома. Внутри страны функционируют многочисленные телеграм-каналы, в которых авторы сообщают, где раздают повестки. Мужчины сторонятся этих мест, а на авторов таких ресурсов власти Украины заводят уголовные дела.
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Мария Федоровцева