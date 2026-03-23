Умер владелец OnlyFans Леонид Радвинский
Умер владелец онлайн-платформы OnlyFans, американец украинского происхождения Леонид Радвинский. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Миллиардер ушёл из жизни в возрасте 43 лет по причине онкологического заболевания. Предприниматель считался одной из самых закрытых фигур в цифровом бизнесе.
В 2018 году Радвинский стал владельцем OnlyFans и управлял платформой через свою компанию Fenix International. По информации от Reuters, мужчина был единственным акционером компании и за последние годы заработал свыше $1 млрд в виде дивидендов от этого бизнеса. Платформа обрела мировую известность как сервис, позволяющий авторам монетизировать контент через подписки.
