Онищенко рассказал о связи депрессии и цвета глаз
Женщины с карими глазами чаще впадают в депрессию. Об этом рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».
Согласно его мнению, женщины в возрасте от 18 до 30 лет наиболее подвержены сезонной депрессии. Он отметил, что это расстройство встречается у них в четыре раза чаще, чем у мужчин.
По словам Онищенко, женская психика более подвижна, чем мужская, что, возможно, объясняет меньшую продолжительность жизни мужчин. Состояние женщины, как подчеркнул академик, способно быстро изменяться. В то же время мужчина, по его заверению, может лишь держать все в себе и попытаться выглядеть более суровым.
Ранее врач психиатр-нарколог Руслан Исаев объяснил, вызывает ли весна усиление психических нарушений у ряда людей.
