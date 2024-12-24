Жителям Мытищ рассказали, чего никогда нельзя делать на железной дороге

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Переходить железнодорожные пути можно только в оборудованных для этого местах. Об этом жителей Мытищ предупредили в пресс-службе администрации городского округа.
«Нужно также убедиться в отсутствии приближающегося поезда и дождаться на разрешающего сигнала переездной сигнализации. Для сохранения жизни ни при каких обстоятельствах не подлезайте под пассажирские платформы и подвижной состав; не прыгайте с платформы на пути; не проходите по железнодорожному переезду на запрещающий сигнал светофора; не поднимайтесь на опоры и конструкции контактной сети», – напомнили в администрации.Там добавили, что, находясь на железнодорожной платформе, нельзя приближаться к её краю. Стоять следует за ограничительной линией.
«Будьте внимательны на объектах железнодорожного транспорта, берегите свою жизнь и предупреждайте об опасности окружающих, особенно детей! Железная дорога – территория, где малейшая ошибка может привести к трагедии», – сказали в пресс-службе.Соблюдение простых правил поможет избежать несчастных случаев и сохранить жизнь, заключается в сообщении.
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Лора Луганская