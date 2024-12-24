На ж/д станциях Подмосковья провели акцию «Сохрани себе жизнь»

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Масштабную акцию «Сохрани себе жизнь», направленную на снижение травматизма на железной дороге, провели на ж/д станциях в Московской области в пятый раз, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Акция «Сохрани себе жизнь» уже стала традиционной в Московской области, и её цель — не только привлечь внимание жителей, но и проверить, и призвать к соблюдению правил безопасности на железной дороге», — говорится в сообщении.Акция проводилась одновременно в 40 округах Подмосковья, в ней приняли участие сотрудники областного Минтранса, окружных администраций, компаний РЖД и ЦППК, а также сотрудники транспортной полиции и волонтёры. В ходе акции жителям раздавали информационные листовки и фонарики, которые помогут стать заметнее на улицах в тёмное время суток.
Фото: пресс-служба МТДИ МО
Читайте также:
На ж/д станциях в Подольске проводят рейды по безопасности
11 переходов на железнодорожных станциях Подмосковья нуждаются в обновлении
Расписание на Савёловском и Белорусском направлениях изменится 28-30 декабря
Лев Каштанов