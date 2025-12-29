Бездомная собака спасла мать и дочь из горящего автодома

29 декабря 2025, 19:52

В США собака спасла мать и дочь из горящего автодома

Фото: iStock/OlgaMiltsova

Жительница штата Флорида Джой Робертс и ее дочь Хизер Белливо спаслись из горящего автодома благодаря собаке. Об этом информирует WPTV.