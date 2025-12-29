Бездомная собака спасла мать и дочь из горящего автодома
Жительница штата Флорида Джой Робертс и ее дочь Хизер Белливо спаслись из горящего автодома благодаря собаке. Об этом информирует WPTV.
Ночью в доме на колесах произошел пожар. По словам Белливо, если бы не их собака Уайли, они с матерью могли бы не проснуться и погибнуть. Животное разбудило женщин, и они успели выбежать на улицу. Хизер считает, что полминуты промедления могли стать роковыми.
Выяснилось, что Уайли раньше была бездомной. Семья подобрала ее и приютила. Неравнодушные люди собрали для собаки корм, игрушки и место для сна.
Пожар полностью разрушил дом Робертс и Белливо. Хотя они остались без крова, но это их не сломило.
Читайте также: