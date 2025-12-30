Подмосковные ветеринары рассказали, как уберечь собаку от переохлаждения
Не все породы собак адаптированы к морозам, поэтому в зимний период хозяева должны уделять особое внимание состоянию питомцев. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Чтобы избежать переохлаждения и последствий для здоровья питомца, важно знать признаки того, что собака замерзает. Прежде всего, к ним относятся поджатие лап, дрожь, взъерошенная шерсть и побледнение слизистых оболочек пасти.
«Если вы заметили хотя бы один из этих симптомов, ветеринары советуют немедленно вернуться домой. Для быстрого согревания питомца можно положить его на теплую подстилку, укрыть пледом и предложить тёплую воду. Если температура тела опустилась ниже 37,5 градусов, дыхание животного замедлилось, оно стало вялым, а дрожь не прекращается, нужно срочно обратиться за ветеринарной помощью», – отметили в ведомстве.Особенно важно правильно подготовить к прогулкам в холода щенков. Их нужно приучать к выходам постепенно, увеличивая продолжительность нахождения на улице. Если морозы сильные, ветеринары рекомендуют сокращать длительность прогулок или вообще воздержаться от них.
По телефону +7 (495) 668-01-25 можно узнать расположение ближайшей ветеринарной клиники. Помимо этого, записать питомца на приём возможно через региональный портал госуслуг.