Подмосковные ветеринары рассказали, как уберечь собаку от переохлаждения

30 декабря 2025, 18:22

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Не все породы собак адаптированы к морозам, поэтому в зимний период хозяева должны уделять особое внимание состоянию питомцев. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.





Чтобы избежать переохлаждения и последствий для здоровья питомца, важно знать признаки того, что собака замерзает. Прежде всего, к ним относятся поджатие лап, дрожь, взъерошенная шерсть и побледнение слизистых оболочек пасти.

«Если вы заметили хотя бы один из этих симптомов, ветеринары советуют немедленно вернуться домой. Для быстрого согревания питомца можно положить его на теплую подстилку, укрыть пледом и предложить тёплую воду. Если температура тела опустилась ниже 37,5 градусов, дыхание животного замедлилось, оно стало вялым, а дрожь не прекращается, нужно срочно обратиться за ветеринарной помощью», – отметили в ведомстве.