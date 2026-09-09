Психиатр Фимкин предупредил о риске усиления тяги к спиртному осенью
Врач-психиатр Степан Фимкин заявил, что осенняя подавленность и нехватка солнечного света способны подтолкнуть человека к употреблению алкоголя как к способу снять эмоциональное напряжение.
Специалист в беседе с «Газетой.Ru» подчеркнул, что сезонная смена погоды сама по себе не формирует зависимость. Однако грусть, усталость, чувство одиночества и стресс нередко заставляют искать быстрые методы улучшить самочувствие. Спиртное в такой ситуации воспринимают как средство временно отвлечься от неприятных мыслей.
«Осень часто связывают с пасмурной погодой, тоской и окончанием лета. Поэтому усиливается не обязательно желание выпить, а стремление избавиться от тяжелых переживаний», — пояснил Фимкин.
При сформированной алкогольной зависимости время года обычно не играет значимой роли: человек употребляет спиртное систематически. Осенью риски возрастают для тех, кто привык гасить психологический дискомфорт с помощью рюмки.
Проблема нередко развивается незаметно. Тревожными признаками врач назвал попытки скрыть выпивку от семьи, занижение реального количества алкоголя, переход на напитки с небольшой крепостью. Насторожиться стоит и при употреблении в рабочее время либо утреннем похмелье.
На поздней стадии человек перестает управлять частотой и объемом употребления. Алкоголь начинает влиять на решения, отношения с близкими и профессиональную жизнь. Отказ от спиртного способен вызвать тревожность, дрожь, тошноту, судороги и другие проявления абстинентного синдрома.
Фимкин рекомендовал в холодный сезон уделять больше времени физической активности, творческим занятиям и общению без застолий. При невозможности самостоятельно сократить употребление следует обратиться к профильному врачу.