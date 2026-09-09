Психиатр Фимкин предупредил о риске усиления тяги к спиртному осенью

09 сентября 2026, 08:05

Фото: iStock/Serhii Hryshchyshen

Врач-психиатр Степан Фимкин заявил, что осенняя подавленность и нехватка солнечного света способны подтолкнуть человека к употреблению алкоголя как к способу снять эмоциональное напряжение.





Специалист в беседе с «Газетой.Ru» подчеркнул, что сезонная смена погоды сама по себе не формирует зависимость. Однако грусть, усталость, чувство одиночества и стресс нередко заставляют искать быстрые методы улучшить самочувствие. Спиртное в такой ситуации воспринимают как средство временно отвлечься от неприятных мыслей.





«Осень часто связывают с пасмурной погодой, тоской и окончанием лета. Поэтому усиливается не обязательно желание выпить, а стремление избавиться от тяжелых переживаний», — пояснил Фимкин.