Украинские модели с OnlyFans задолжали государству более 380 миллионов гривен

06 октября 2025, 16:48

Фото: iStock/fabioderby

Модели из Украины, получавшие доходы через платформу OnlyFans, накопили налоговую задолженность в размере 384,7 миллиона гривен (более 765 миллионов рублей по текущему курсу). Об этом сообщают украинские СМИ.