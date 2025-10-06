Украинские модели с OnlyFans задолжали государству более 380 миллионов гривен
Модели из Украины, получавшие доходы через платформу OnlyFans, накопили налоговую задолженность в размере 384,7 миллиона гривен (более 765 миллионов рублей по текущему курсу). Об этом сообщают украинские СМИ.
Речь идет о доходах, полученных от британской компании Fenix International Ltd — владельца платформы OnlyFans — в период с 2020 по 2022 год. Налоги с этих средств не были уплачены, в результате чего образовалась значительная сумма долга.
В Государственной налоговой службе Украины сообщили, что в распоряжении налоговиков уже имеются данные за 2023 год, полученные от зарубежного партнёра. После первичной обработки информация передана в территориальные органы для дальнейшей работы.
Платформа OnlyFans предоставляет возможность авторам контента — в том числе эротического — напрямую зарабатывать от подписчиков. Украина входит в число стран с высокой активностью на платформе, однако многие пользователи, как выяснилось, не оформили свою предпринимательскую деятельность официально и не платили налоги.
