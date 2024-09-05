В Подмосковье усовершенствовали систему экомониторинга

В четверг, 5 сентября 2024 года, верующие вспоминают святого Луппа Солунского, бывшего слугу великомученика Димитрия Солунского. В народе эту дату со временем стали называли Луп Брусничник. Предки знали множество примет, обычаев и верований, которым старались следовать, а также несколько строгих запретов на то, что можно и нельзя делать 5 сентября.