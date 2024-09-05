В Подмосковье усовершенствовали систему экомониторинга

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Система экологического мониторинга в Московской области продолжает развиваться, в настоящее время на стационарных постах контроля за качеством воздуха в сутки производят более 115 тысяч анализов концентраций измеряемых веществ, сообщает пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.
«На территории Подмосковья действует стационарный 301 пост экомониторинга. Больше всего таких постов в семи округах, где расположено больше всего источников выбросов: это Коломна, Богородский, Одинцовский, Люберцы, Сергиево-Посадский, Раменский и Пушкинский округа. Кроме того, данные о состоянии воздуха поступают с 18 автоматических станций контроля, которые установлены в 13 округах», — говорится в сообщении.Кроме того, в регионе работают мобильные экологические лаборатории. За неделю они совершают около 20 выездов.
В министерстве также напомнили, что информация с постов экомониторинга доступна жителям Московской области в онлайн-режиме: она размещается на региональном Геопортале.
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