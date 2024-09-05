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В Подмосковье усовершенствовали систему экомониторинга

05 сентября 2024, 09:14
Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

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Система экологического мониторинга в Московской области продолжает развиваться, в настоящее время на стационарных постах контроля за качеством воздуха в сутки производят более 115 тысяч анализов концентраций измеряемых веществ, сообщает пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.
«На территории Подмосковья действует стационарный 301 пост экомониторинга. Больше всего таких постов в семи округах, где расположено больше всего источников выбросов: это Коломна, Богородский, Одинцовский, Люберцы, Сергиево-Посадский, Раменский и Пушкинский округа. Кроме того, данные о состоянии воздуха поступают с 18 автоматических станций контроля, которые установлены в 13 округах», — говорится в сообщении.
Кроме того, в регионе работают мобильные экологические лаборатории. За неделю они совершают около 20 выездов.



В министерстве также напомнили, что информация с постов экомониторинга доступна жителям Московской области в онлайн-режиме: она размещается на региональном Геопортале.

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#мониторинг
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#минэкологии мо
#московская область
#подмосковье
Москвичка узнала возможного брата обвиняемого в теракте в «Крокусе» в соседе
05 сентября 2024, 08:36

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Жительница Москвы поделилась, что узнала о возможном брате обвиняемого по делу о теракте в «Крокусе» Хусейна Хамидова*. Как сообщает РИА Новости, квартира предполагаемого брата располагается на Рязанском проспекте в многоэтажном здании.
По словам женщины, ранее занимавшей пост председателя совета дома, квартиру, где жил брат Хамидова*, постоянно сдавали в аренду. Она отметила, что жильцы часто попадались ей на глаза, но не вызывали особого интереса, поэтому не возникало поводов для знакомства. Последний раз она видела квартирантов в начале июня.

Информация о том, что Хамидов* стал фигурантом дела о теракте в «Крокусе», появилась 29 августа. Известно, что он переехал в Россию из Таджикистана с родителями 12 лет назад и имеет российское гражданство.

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*Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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#теракт
#россия
#подмосковье
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Видео сгорающего астероида в небе над Филиппинами появилось в сети
Полутораметровый астероид вошел в атмосферу Земли и сгорел над Филиппинами
05 сентября 2024, 00:45

Фото: iStock/MARHARYTA MARKO

Полутораметровый астероид 2024 RW1 вошел минувшим вечером, 4 сентября, в атмосферу Земли и сгорел в небе над Филиппинами. Об этом пишет издание New Scientist. Небесное тело заметили заранее, оно не несло никакой угрозы. Зайдя в атмосферу на скорости 17,6 км/с, оно полностью сгорело.
По словам астронома Владимира Сурдина, астероид заметили накануне утром ученые из обсерватории Маунт-Леммон в США.

Судя по видео, которое астроном прикрепил к сообщению в своем телеграм-канале, сгорание астероида сопровождалось яркой вспышкой, которая на пару мгновений озарила ночное небо, сделав ночь похожей на день.
«Это всего лишь девятый астероид в истории человечества, о приближении которого к Земле мы узнали заранее», — отметил Сурдин.
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Луп Брусничник 5 сентября: какие ужасы таятся в лесу, что запрещено в этот день
Православные вспоминают Луппа Солунского 5 сентября
05 сентября 2024, 00:00

Фото: iStock/PinkBadger

В четверг, 5 сентября 2024 года, верующие вспоминают святого Луппа Солунского, бывшего слугу великомученика Димитрия Солунского. В народе эту дату со временем стали называли Луп Брусничник. Предки знали множество примет, обычаев и верований, которым старались следовать, а также несколько строгих запретов на то, что можно и нельзя делать 5 сентября.
Об особенностях празднования Лупа Брусничника, народных приметах о погоде, именинах и традициях расскажет редакция «Радио 1».

Лупп Солунский: история

Фото: iStock/artplus
Мученик Лупп жил на рубеже III и IV веков и служил верным слугой святого великомученика Димитрия Солунского, память которого отмечают 26 октября.

Однажды его господина закололи копьями в темнице, а тело его выбросили на съедение зверям. Лупп омочил свою одежду его кровью и взял с его руки перстень. С помощью этой одежды, перстня и имени святого Димитрия Лупп совершал в Солуни множество чудес.

Он разрушил идолов, за что подвергся преследованиям язычников, но был чудесно сохранен Богом. В итоге, святой Лупп сам сдался мучителям и по приказу императора Максимиана Галерия был казнен мечом.

Лупп Брусничник: поверья

Фото: iStock/Studia72
В народе к его имени со временем приросла приставка «Брусничник», так как именно в день памяти Луппа Солунского в лесах поспевала брусника.

В народных представлениях Лупа описывали как сильного мужчину с рыжими волосами, который, по поверьям, 5 сентября ходил по земле и легонько хлопал крестьян по спине. Считалось, что если Луп хлопает женщину, то ей следовало отправиться в лес за ягодами, а если мужчину — ему нужно было идти в поле и заниматься уборкой овса.

Как мы уже отмечали, этот день наши предки называли Лупом Брусничником, так как к этому времени созревала брусника. В деревнях начинали сбор ягод для выпечки пирогов, приготовления варенья, пастилы и компотов. По зрелости брусники судили и о состоянии овса: если ягоды были сладкие и сочные, пора было спешить с жатвой.

Что можно делать 5 сентября

Фото: iStock/margouillatphotos
В день Лупа Брусничника, в отличие от других праздников, существовало не так много особых традиций, которым стоило следовать. Все они так или иначе связаны с поспевшей брусникой и домашними хлопотами.

В первой половине дня предки обычно отправлялись в лес и собирали бруснику. Вечером — готовили из нее различные лакомства — от пирогов до морса.

Считалось, что Луп Брусничник — отличный день для домашних забот, люди занимались уборкой, работали в огороде, стирали и готовили.

Что нельзя делать 5 сентября

Фото: iStock/aga7ta
Особых запретов на Лупа Брусничника известно чуть больше. Особенно часто упоминается поверье о незнакомце в лесу, который может явиться в обличье старика, ищущего своего лукошко.

Загадочному чужаку запрещалось отвечать, смотреть на него или реагировать, предки верили, что под его маской скрывается Леший. Следовало продолжать собирать бруснику, будто бы его и не было.

Также в этот день:
  • запрещали стричь волосы и ногти, чтобы не обрезать нити судьбы;
  • нельзя давать в долг деньги или вещи, лучше помочь своими силами, иначе отдашь свое счастье и удачу;
  • запрещалось жаловаться и сокрушаться, чтобы не накликать еще больше проблем;
  • не разрешалось сплетничать и раскрывать чужие тайны — ваши слова обернутся против вас;
  • опасались острых предметов, так как на Лупа Брусничника велик шанс пораниться.

Народные приметы о погоде 5 сентября

Фото: iStock/mbolina
На Руси верили, что погода на Лупа Брусничника может многое рассказать о будущих днях:
  • журавли в мертвой тишине улетают на юг — жди беды;
  • журавли летят низко — зима будет теплой, высоко — холодной;
  • вечером опустился туман — следующие дни будут теплыми и ясными;
  • солнце и безоблачное небо на Лупа Брусничника — весь сентябрь таким будет;
  • к 5 сентября расцвел горох — осень будет долгой и теплой;
  • нескончаемый гром без дождей — осень будет сухой, а зима морозной.

Именины 5 сентября

​Фото: iStock/IvanMikhaylov
Рожденным на Лупа Брусничника обещали счастливую жизнь и крепкие семьи. Имя для мальчика или девочки 5 сентября, выбирали по именинам. Их сегодня отмечают:
  • Иван;
  • Ефрем;
  • Лупп;
  • Николай;
  • Павел;
  • Раиса;
  • Елизавета;
  • Ираида.

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#волосы
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Бесплатный интенсив о продвижении в соцсетях проведут для бизнесменов Подмосковья
04 сентября 2024, 22:34

Фото: iStock/Drazen Zigic

Бизнесменов Подмосковья приглашают на бесплатный интенсив «Креативные технологии для бизнеса». Организатором выступит АНО «Нестеренко центр» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Предпринимателям расскажут о цифровой и деловой этике, об искусстве самопрезентации, продвижении в СМИ и социальных сетях, брендинге и многом другом. Серия мастер-классов пройдет с 23 по 27 сентября в Москве.

Зарегистрироваться можно будет с 16 сентября по ссылке. Там же будет публиковаться все актуальная информация о мероприятии.

Начало мастер-классов в 18:00 по адресу: Москва, 12 проезд Марьиной рощи, дом 8, строение 2, лофт 8. Вход свободный. Продолжительность каждого мастер-класса — 3 часа.

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Россиянам раскрыли интересный метод вернуться в рабочий ритм после отпуска
Бизнес-консультант Баушева советовала не нагружать последние выходные бытовухой
04 сентября 2024, 19:40

Фото: iStock/Konstanttin

Бизнес-консультант Надежда Баушева заявила, что для того, чтобы более комфортно войти в рабочий ритм после отпуска, не следует нагружать последние выходные дни бытовыми делами.
«Не стоит перегружать последние дни отпуска бытовыми задачами, а распределить их равномерно на предстоящую неделю. Лучше посвятить время любимым занятиям: прогулкам, встречам с друзьями, чтению книг или просмотру фильмов. Здесь как никогда важны баланс и гармония между личной жизнью и карьерными достижениями», — отметила в беседе с Газета.ру Баушева.

Специалист также рекомендовала возвращаться из путешествий за несколько дней до начала рабочих будний для того, чтобы успеть отдохнуть после дороги.

Другое дело – дети. Так, психолог Дарья Дугенцова заявила, что школьников после летних каникул стоит заранее подготавливать к началу учебного года для того, чтобы ребёнок комфортно влился в школьные будни.

«Два самых главных компонента — это режим и еда. У взрослых, в принципе, то же самое. Незадолго до рабочих и учебных дней включаться по чуть-чуть», — добавила в беседе с Общественной Службой Новостей Дугенцова.

Ранее психолог Ирина Таранова заявляла, что налаживать режим сна школьнику в канун начала учебного года для более лёгкой адаптации необходимо начинать хотя бы за 10 дней до 1 сентября.

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#психолог
#дети
#дело
#режим
#работа
#отпуск
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Учитель Ямбург объяснил пользу радикальных изменений в ЕГЭ
04 сентября 2024, 19:29

Фото: iStock/Chinnapong

Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, академик и действительный член РАО Евгений Ямбург заявил, что намеченные Министерством просвещения изменения в системе ЕГЭ и ОГЭ помогут не только не растерять талант молодёжи, но и не перегружать детей.
Так, планируется повысить роль рассуждений при решении задач и ввести четкие критерии оценки знаний. Ямбург охарактеризовал положительно такие меры, добавив, что экзамены постоянно совершенствуют и развивают. Он также поддержал удаление из экзаменов по гуманитарным предметам вариативных вопросов.

«Давно пора забыть, что ЕГЭ ассоциируется с чем-то плохим. Никаких перегрузок детей нет. Я учился при советской власти, и мы сдавали в июне 8 экзаменов и в августе еще 4. Сегодня ребята имеют право одновременно подать документы сразу в несколько вузов, победители всероссийских олимпиад имеют право идти вне конкурса. Это всё гибкость, которая необходима для того, чтобы не потерять талантливых ребят», — заключил в беседе с Общественной Службой Новостей Ямбург.

А директор молодёжных пространств «ПРОСТО» Виктория Моторенко рассказала о том, что какие активности могут предложить сегодня молодым людям в Петербурге.

«У каждой из шести площадок «ПРОСТО» в городе своя тематическая направленность. Так, в центральных районах – бизнес, IT, маркетинг, новые медиа и креативные индустрии, в спальных районах – от финансовой грамотности до психологии. Наша работа направлена на молодежь от 14 до 35 лет. Кроме комфортных рабочих пространств, оборудованных для работы и учёбы, у нас проходят и бесплатные просветительские треки, факультативы», — рассказала в беседе с «Петербургским дневником» Моторенко.

Ранее сообщалось, что образовательную программу «Герои молодёжи» проведут в Московской области в октябре, заявки на участие будут принимать до 9 сентября.

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#работа
#экзамены
#егэ
#it
#молодёжь
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Жителям Подмосковья рассказали, что делать с опасными деревьями
04 сентября 2024, 18:42

Фото: iStock / Bogdan Pigulyak

С начала лета в Подмосковье ликвидировали около 1 тыс. сухостойных и аварийных деревьев, которые представляли опасность для жителей.
О том, какие деревья считаются аварийными, «Радио 1» рассказал заместитель начальника территориального отдела №7 Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Юрий Андреев.
«С точки зрения обычного человека, если в летний, осенний или весенний период дерево стоит без листьев, тогда это сухостой. Если дерево имеет наклон больше, чем 45 градусов, это опасное дерево. То же самое – если дерево стоит целиком без коры или в нём есть дупло на весь ствол. Это можно понять и оценить, любой гражданин», – пояснил специалист.
По его словам, инспектор министерства периодически выезжает на территорию, осматривает её, отмечает нарушения, в том числе наличие аварийных деревьев. Однако указать на аварийное или сухостойное дерево может любой гражданин.
«Граждане могут обратиться либо на горячую линию в администрацию своего городского округа, либо написать обращение на портал «Добродел». Если дерево аварийное, то срок отработки заявки – сутки, потому что это опасно. Признать дерево аварийным могут только органы исполнительной власти в лице администрации городских округов на основании дендрологического заключения. У них либо есть в штате, либо они привлекают человека, который имеет соответствующее образование. Мы с вами видим проблему, а администрация должна признать это дерево аварийным и ликвидировать, если оно действительно аварийное. На всё это даются сутки», – рассказал Юрий Андреев.
Он напомнил, что самовольная вырубка зелёных насаждений без порубочного билета является административным правонарушением. А в случае массовой вырубки, в том числе ценных пород деревьев, может наступить и уголовная ответственность.
«Об этом тоже нужно помнить. Поэтому можно обратиться в администрацию, взять порубочный билет и спокойно ликвидировать дерево, не нарушая закона», – сказал собеседник «Радио 1».
Андреев добавил, что инспекторы Минчистоты ведут работу по выявлению сухостойных и аварийных деревьев ежедневно и круглогодично, потому что деревья растут, слабеют, деформируются, болеют, заражаются вредителями и иногда нуждаются в устранении.

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#минчистоты
#деревья
#безопасность
#подмосковье
#московская область
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Симоньян прокомментировала премьеру своего фильма «Беслан 2004/2024»
04 сентября 2024, 17:41

Фото: iStock/Валерий Шарифулин

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что снять фильм о трагедии в Беслане было важно для неё.
«Для меня 3 сентября навсегда останется вечером, днём, утром, ночью непрекращающегося ужаса. Ужаса, не сравнимого ни с чем из того, что я лично видела и до и после, как любой репортёр. Профессия журналиста подразумевает, что ты много всего разного видишь в жизни. Но Беслан — это Беслан», — пояснила Симоньян.

До этого в Беслане помянули погибших 20 лет назад в школе, захваченной террористами. Как передавали argumenti.ru, на церемонии присутствовали также чудом вырвавшиеся из плена братья Сослан и Арсен Хасиговы, которые сегодня принимают участие в специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что картина главного редактора RT Маргариты Симоньян 20-летию трагедии в Беслане выйдет на экраны 3 сентября.

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#дети
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#память
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#кино
#трагедия
#терроризм
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Лесным пожарным Подмосковья передали две новые автоцистерны
04 сентября 2024, 17:31

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Две автоцистерны на базе шасси ГАЗ Садко Next передали лесопожарным формированиям Московской области в рамках работы по модернизации их для модернизации материально-технической базы, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.
«Компактные автоцистерны на шасси ГАЗ Садко позволяют оперативно выезжать на тушения лесных пожаров небольшой площади, а именно такие в основном случаются в лесах Подмосковья. На таком автомобиле пожарный расчёт быстро попадает к месту возгорания, а запас воды в 1600 литров даёт возможность ликвидировать пожар», — рассказал глава областного Комлесхоза Евгений Агулов.
Отмечается, что до конца года подмосковным лесным пожарным передадут в рамках реализации нацпроекта «Экология» ещё три единицы спецтехники: седельные тягачи с полуприцепами для транспортировки гусеничной техники к месту пожара.

В Комлесхозе региона также напомнили, что нарушителям правил пожарной безопасности в подмосковных лесах грозят крупные штрафы. Для физлиц они составляют до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, для юрлиц — до двух миллионов рублей. Кроме того, возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.

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#комитет лесного хозяйства мо
#комлесхоз мо
#лесные пожары
#московская область
#техника
#подмосковье
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