Старинную икону Божьей Матери с младенцем прибило к берегу под Анапой
Во время очистки пляжа от мазутных загрязнений в районе Бугазской косы под Анапой активисты обнаружили необычную находку – шторм вынес на берег старинную икону Божьей Матери с младенцем. Об этом сообщил Telegram-канал «Сети, сито, лопата».
Икону случайно заметила участница волонтёрской группы Жанна Рыбак при осмотре удалённого участка побережья, примерно в пяти-шести километрах от основной зоны работ.
По предварительной оценке, святыня относится к дореволюционной эпохе – её могли изготовить в конце XIX – начале XX века. Однако точную дату установят специалисты после проведения экспертизы.
Как рассказал «КП-Кубань» руководитель информационного отдела Новороссийской епархии отец Алексей Кульнев, церковь выражает благодарность волонтёрам за внимательное и бережное отношение к иконе. По его словам, если образ будет передан в один из ближайших храмов, настоятель и прихожане с благодарностью примут святыню.
Волонтёры уже планируют провести реставрацию иконы – у образа зафиксированы серьёзные повреждения: в ряде мест краска отслоилась от деревянной основы.
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