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Старинную икону Божьей Матери с младенцем прибило к берегу под Анапой

Фото: iStock/kornyeyeva

Во время очистки пляжа от мазутных загрязнений в районе Бугазской косы под Анапой активисты обнаружили необычную находку – шторм вынес на берег старинную икону Божьей Матери с младенцем. Об этом сообщил Telegram-канал «Сети, сито, лопата».



Икону случайно заметила участница волонтёрской группы Жанна Рыбак при осмотре удалённого участка побережья, примерно в пяти-шести километрах от основной зоны работ.

По предварительной оценке, святыня относится к дореволюционной эпохе – её могли изготовить в конце XIX – начале XX века. Однако точную дату установят специалисты после проведения экспертизы.

Как рассказал «КП-Кубань» руководитель информационного отдела Новороссийской епархии отец Алексей Кульнев, церковь выражает благодарность волонтёрам за внимательное и бережное отношение к иконе. По его словам, если образ будет передан в один из ближайших храмов, настоятель и прихожане с благодарностью примут святыню.

Волонтёры уже планируют провести реставрацию иконы – у образа зафиксированы серьёзные повреждения: в ряде мест краска отслоилась от деревянной основы.

Анастасия Чинкова

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