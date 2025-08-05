Старинную икону Божьей Матери с младенцем прибило к берегу под Анапой

05 августа 2025, 20:44

Фото: iStock/kornyeyeva

Во время очистки пляжа от мазутных загрязнений в районе Бугазской косы под Анапой активисты обнаружили необычную находку – шторм вынес на берег старинную икону Божьей Матери с младенцем. Об этом сообщил Telegram-канал «Сети, сито, лопата».