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Отдыхающие российского санатория нашли тело мужчины на пляже

В Анапе нашли тело мужчины без признаков жизни
Фото: istockphoto/blinow61

Тело мужчины без признаков жизни обнаружили отдыхающие на пляже санатория «Малая бухта» в Анапе, Краснодарского края.



Как пишет Telegram-канал «Краснодар и край», на вид мужчине, примерно, 70 лет. На место были вызваны представители оперативных служб.

11 июля сообщалось, что 19-летнего серфера Дарси Дифхольтса обнаружили на острове после того, как он провел ночь в океане в Австралии. Все началось с того, что парня видели за ловлей рыбы и наблюдали за ним, когда он катался по городу на велосипеде.

Когда молодой человек не вернулся домой, родня начала поиски, подключив к ним пользователей в соцсетях. В результате пропавшего парня нашли живым.

Никита Кротов

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