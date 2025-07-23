Отдыхающие российского санатория нашли тело мужчины на пляже
Тело мужчины без признаков жизни обнаружили отдыхающие на пляже санатория «Малая бухта» в Анапе, Краснодарского края.
Как пишет Telegram-канал «Краснодар и край», на вид мужчине, примерно, 70 лет. На место были вызваны представители оперативных служб.
11 июля сообщалось, что 19-летнего серфера Дарси Дифхольтса обнаружили на острове после того, как он провел ночь в океане в Австралии. Все началось с того, что парня видели за ловлей рыбы и наблюдали за ним, когда он катался по городу на велосипеде.
Когда молодой человек не вернулся домой, родня начала поиски, подключив к ним пользователей в соцсетях. В результате пропавшего парня нашли живым.
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