Туристы в панике бежали с пляжа в Риме во время внезапного торнадо
Жаркий отдых на популярном пляже Маккарезе в Риме превратился в хаос, когда торнадо обрушился на побережье. Испуганные туристы в купальниках бросились врассыпную, оставив на пляже зонтики и полотенца, сообщает Daily Mail.
Всё произошло 3 августа. В результате стихийного бедствия одна женщина получила незначительные травмы.
Ранее рядом с городом Чифэн на севере Китая очевидцы сняли на видео разрушительный торнадо. Столб вихря поднялся от земли до самого неба. В результате прошедшей стихии лёгкие постройки были уничтожены, жители района остались без электричества.
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