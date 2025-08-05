Туристы в панике бежали с пляжа в Риме во время внезапного торнадо

05 августа 2025, 14:45

Фото: iStock/Scharfsinn86

Жаркий отдых на популярном пляже Маккарезе в Риме превратился в хаос, когда торнадо обрушился на побережье. Испуганные туристы в купальниках бросились врассыпную, оставив на пляже зонтики и полотенца, сообщает Daily Mail.