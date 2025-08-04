У берегов Нью-Джерси кит погиб при столкновении с лодкой
В заливе Барнегат у берегов Нью-Джерси (США) лодка столкнулась с шестиметровым китом, в результате чего животное погибло, а один из пассажиров вылетел за борт. Об этом сообщает Fox News.
По данным Центра спасения морских млекопитающих, после происшествия раненый кит был замечен недалеко от залива Барнегат, однако он скончался от травм.
В связи с произошедшим инцидентом водителей лодок призвали соблюдать меры безопасности и держаться на расстоянии не менее 45 метров от останков животного, чтобы избежать аварий и загрязнения.
Тушу кита планируют перевезти в ближайший государственный парк для проведения вскрытия. Она назначено на понедельник, 4 августа.
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