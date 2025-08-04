У берегов Нью-Джерси кит погиб при столкновении с лодкой

04 августа 2025, 11:39

Фото: iStock/Freeman56

В заливе Барнегат у берегов Нью-Джерси (США) лодка столкнулась с шестиметровым китом, в результате чего животное погибло, а один из пассажиров вылетел за борт. Об этом сообщает Fox News.