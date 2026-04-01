Концерт Нурлана Сабурова отменили в Китае
Концерт известного стендап-комика Нурлана Сабурова, который должен был пройти 4 апреля в Шанхае, отменили. Об этом сообщает SHOT.
Организаторы уточнили, что решение приняли по не зависящим от них обстоятельствам. Под угрозой срыва находятся и два других выступления артиста в Китае — запланированные на 2 апреля в Гуанчжоу и на 3 апреля в Пекине.
Продажу билетов на столичный концерт, который должен состояться через два дня, до сих пор не открыли. Стоимость мест на стендапы варьируется от 5,6 до 20 тысяч рублей.
Ранее Нурлан Сабуров произнес тост на праздничном мероприятии в Казахстане.
