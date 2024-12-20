Старшеклассники из Ташкентской области побывали на Красной площади

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Делегация школьников из Узбекистана, совершающая поездку по Подмосковью, побывала на Красной площади в столице. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
В пятидневную поездку в регион отправились активные и одарённые подростки 15-17 лет из школ Ташкентской области. 36 из них изучают русский язык, многие увлекаются русской культурой и литературой.
«Это ученики девятых, 10-х и 11-х классов, которые участвовали во всевозможных олимпиадах и спартакиадах, имеют награды. 40 учеников 22 районов Ташкентской области приехали по специальной программе. Их сопровождают семь преподавателей. Мы благодарны организаторам этой поездки со стороны Узбекистана и со стороны России. Они дали возможность школьникам познакомиться с русской культурой, с тем, как учатся российские дети», – сказала учитель русского языка Мавжуда Пардаева.
Ребята побывали у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. Экскурсовод рассказала им об истории Московского кремля, его музеев и самой Красной площади. Затем школьники посетили новогоднюю ярмарку в ГУМе, приобрели праздничные подарки и сувениры, попробовали знаменитое фирменное мороженое в стаканчиках.
Для детей из Узбекистана в Московском регионе подготовили обширную программу. До этого школьники побывали в Звенигородском историко-художественном музее, в Звенигородском манеже. В парке «Патриот» в подмосковной Кубинке они посетили музей «Дорога Памяти» и Главный храм Вооружённых сил России.
Помимо этого, старшеклассники из Ташкенской области приняли участие в мастер-классах на базе Гимназии им. Е.М. Примакова, побывали в гостях у ровесников из Одинцовского «Десятого лицея», осмотрели Технопарк им. П.Л. Капицы и другие интересные места.
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«Это ученики девятых, 10-х и 11-х классов, которые участвовали во всевозможных олимпиадах и спартакиадах, имеют награды. 40 учеников 22 районов Ташкентской области приехали по специальной программе. Их сопровождают семь преподавателей. Мы благодарны организаторам этой поездки со стороны Узбекистана и со стороны России. Они дали возможность школьникам познакомиться с русской культурой, с тем, как учатся российские дети», – сказала учитель русского языка Мавжуда Пардаева.
Ребята побывали у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. Экскурсовод рассказала им об истории Московского кремля, его музеев и самой Красной площади. Затем школьники посетили новогоднюю ярмарку в ГУМе, приобрели праздничные подарки и сувениры, попробовали знаменитое фирменное мороженое в стаканчиках.
Для детей из Узбекистана в Московском регионе подготовили обширную программу. До этого школьники побывали в Звенигородском историко-художественном музее, в Звенигородском манеже. В парке «Патриот» в подмосковной Кубинке они посетили музей «Дорога Памяти» и Главный храм Вооружённых сил России.
Помимо этого, старшеклассники из Ташкенской области приняли участие в мастер-классах на базе Гимназии им. Е.М. Примакова, побывали в гостях у ровесников из Одинцовского «Десятого лицея», осмотрели Технопарк им. П.Л. Капицы и другие интересные места.
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Лора Луганская