Подмосковная спортсменка завоевала медаль международного турнира по боксу

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Спортсменка из подмосковного Серпухова Дарья Калачёва выиграла серебряную медаль на XXI международном турнире по боксу памяти Героя Советского Союза Виктора Ливенцева, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Дарья Калачёва, выступающая в весовой категории 50 килограммов, в финальном поединке уступила своей сопернице — бронзовому призёру чемпионата России 2024 года Рукет Куштовой. В итоге Дарья поднялась на вторую ступень пьедестала почёта», — говорится в сообщении.XXI международные соревнования по боксу памяти Героя Советского Союза Виктора Ливенцева проходили с 14 по 18 ноября в Минске. В турнире приняли участие 80 боксёров из десяти стран, включая Венгрию, Конго, Узбекистан, Россию и Беларусь.
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