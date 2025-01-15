Старший сын Добровольской приехал на похороны матери из Лондона с женой и сыном

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Старший сын народной артистки РФ Евгении Добровольской прилетел на ее похороны из Лондона вместе с женой и сыном. Об этом пишет StarHit.
По данным издания, Добровольская родила Степана в браке с Вячеславом Барановым. Он уже много лет он проживает в Великобритании, женат на словацкой модели Барборе Бедиове и воспитывает сына.
На похороны матери Степан приехал вместе с женой и сыном.
При этом актера Ярослава Бойко не было на похоронах Добровольской, которая в 2002 году родила от него сына Яна.
В конце 2023 года актрису госпитализировали. В ходе обследования у неё была выявлена агрессивная форма онкологии желудка с подкожными метастазами и метастазами в мозг. Добровольская прошла шесть курсов химиотерапии, но болезнь была обнаружена на той стадии, когда лечению уже не поддавалась.
В декабре артистку поместили в центр паллиативной помощи, где 26 числа она встретила своё 60-летие. 10 января Евгении Добровольской не стало.
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На похороны матери Степан приехал вместе с женой и сыном.
При этом актера Ярослава Бойко не было на похоронах Добровольской, которая в 2002 году родила от него сына Яна.
В конце 2023 года актрису госпитализировали. В ходе обследования у неё была выявлена агрессивная форма онкологии желудка с подкожными метастазами и метастазами в мозг. Добровольская прошла шесть курсов химиотерапии, но болезнь была обнаружена на той стадии, когда лечению уже не поддавалась.
В декабре артистку поместили в центр паллиативной помощи, где 26 числа она встретила своё 60-летие. 10 января Евгении Добровольской не стало.
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Элина Позднякова