«Она не была моей мамой»: пост Никиты Ефремова о Евгении Добровольской вызвал скандал. Что вскрылось после похорон актрисы

Народная артистка России Евгения Добровольская была известна широкой публике как актриса, но для многих ее имя ассоциировалось с Михаилом Ефремовым. Брак с заслуженным артистом страны стал для Добровольской настоящим испытанием: клеймо «жены Ефремова» прочно закрепилось за ней на долгие годы. Несмотря на сложные отношения и разрыв, бывшие супруги остались в хороших отношениях. Однако накануне пользователей сети возмутили слова родного сына Ефремова. Что сказал наследник о Евгении Добровольской читайте в материале «Радио 1».