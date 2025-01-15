«Она не была моей мамой»: пост Никиты Ефремова о Евгении Добровольской вызвал скандал. Что вскрылось после похорон актрисы

Евгения Добровольская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Смерть Добровольской и скандал из-за реакции сына
11 января стало известно о смерти Евгении Добровольской, которая была второй официальной супругой Михаила Ефремова и матерью его сына. Внезапный уход 60-летней актрисы, скрывавшей свои проблемы со здоровьем и стремившейся вести обычный образ жизни, вызвал бурные обсуждения в интернете. Многие выражали свое сочувствие и вспоминали ее личную жизнь. Она провела почти десять лет в отношениях с Михаилом Ефремовым, представляющим культовую актерскую династию.
После новостей о кончине артистки, пользователи социальных сетей начали активно обращаться к Никите Ефремову, сыну Михаила Ефремова от первого брака, чтобы выразить свои соболезнования. Однако многие перепутали сыновей Ефремова и вместо Николая, которому действительно следовало бы написать, обратились к Никите. Он, в свою очередь, решил ответить пользователям в своем блоге, чтобы прояснить ситуацию.
«Друзья. Считаю важным написать, что Евгения не была моей мамой. Она мать моего брата Николая. Брата по отцу. Пожалуйста, не путайте по возможности», — написал Никита.
Слова наследника Ефремова быстро разлетелись по сети. Комментаторы тут же принялись винить его отца в том, что у него было слишком много женщин. Досталось и самому Никите.
«У папы было столько женщин, что публика в них путается», «Она была и мамой Никиты тоже, она его любила», «Как-то грубо он отозвался о Евгении», — писали пользователи.
Какой была жизнь Ефремова и Добровольской
Добровольская открыто говорила о том, что во время своего брака с Ефремовым ей пришлось столкнуться с множеством трудностей, а после развода она буквально восстанавливала свою личность по кусочкам.
«Мы жили очень бурно. Миша мог и табуреткой кинуть, я уворачивалась, а могла ответить. Однажды в больницу попали. Но мы друг друга любили. И никаких измен не было», — описывала свою личную жизнь с Ефремовым Добровольская в интервью Борису Корчевникову.
В какой-то момент в семье Ефремова и Добровольской наступила такая ситуация, когда справляться с трудностями стало невозможно. Напряжение достигло предела, и артист театра и кино начал всё чаще обращаться к алкоголю. Добровольская даже не заметила, как изначальное увлечение мужа стало способом снять стресс, а затем переросло в настоящую зависимость.
Не проходило и вечера, чтобы бывшие возлюбленные не распивали целую бутылку. Первой очнулась именно актриса: она поняла, что так продолжаться больше просто не может.
Брак продлился десять лет. После разрыва с Ефремовым Добровольская оказалась на улице с двумя детьми и без средств к существованию. Единственное, что ей удалось забрать у бывшего мужа — это автомобиль. В нем актриса и ее двое сыновей ночевали, надеясь на лучшую судьбу. Несмотря на унизительное расставание и развод, Добровольская ни разу не мешала общению сына с отцом. Ефремов, как мог, заботился о Николае и всегда был готов прийти на помощь своему сыну.
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