«Таврида.Арт» открыла регистрацию координаторов образовательных мероприятий
Автономная некоммерческая организация «Таврида.Арт» объявила о старте регистрации на третий поток координаторов образовательных мероприятий Академии творческих индустрий «Меганом». Набор проводится для формирования корпуса специалистов, которые будут помогать в организации и проведении программ арт-кластера «Таврида».
Как уточняется, координаторы примут участие в проведении мероприятий, пройдут обучение и по итогам получат сертификат. Кроме того, участникам предоставят возможность попасть в кадровый резерв Центра практики. Образовательные мероприятия пройдут в период с 5 марта по 13 апреля 2026 года.
Арт-кластер «Таврида» позиционируется как платформа возможностей для молодых деятелей культуры и искусства. Он объединяет Академию «Меганом», образовательные заезды (летние школы), фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ», федеральную сеть арт-резиденций и другие проекты. События арт-кластера реализуются с 2015 года и включены в федеральный проект «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети».
Регистрация на участие в третьем потоке координаторов открыта до 19 февраля 2026 года.
Читайте также: