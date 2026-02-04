«Таврида.Арт» открыла регистрацию координаторов образовательных мероприятий

04 февраля 2026, 17:59

Фото: iStock/Vanessa Nunes

Автономная некоммерческая организация «Таврида.Арт» объявила о старте регистрации на третий поток координаторов образовательных мероприятий Академии творческих индустрий «Меганом». Набор проводится для формирования корпуса специалистов, которые будут помогать в организации и проведении программ арт-кластера «Таврида».